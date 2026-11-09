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Вкусно 09 ноября 2026, 08:39

Сырная запеканка с манкой за 45 минут: простой рецепт вкусного завтрака (фото)

Как приготовить творожную запеканку с манкой без муки и чем дополнить ее для вкусного домашнего завтрака
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Сырная запеканка с манкой в духовке (коллаж: Styler)
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Сырная запеканка с манкой - удачный выбор для завтрака, который можно приготовить без сложных ингредиентов. Манная крупа помогает творожной массе держать форму, а правильно подобранная температура выпекания позволяет сохранить нежную текстуру.

Как приготовить творожную запеканку, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.

За основу я взяла рецепт творожной запеканки с YouTube-канала "Готуй, смакуй". Я решила дополнить блюдо свежим апельсином и тёмным шоколадом. Такое сочетание не только делает подачу ярче, но и добавляет вкусовой контраст: цитрусовая кислинка уравновешивает сладость творожной основы.

Ингредиенты для творожной запеканки

  • Творог 5-9% - 500 г.

  • Яйца - 3 шт.

  • Манная крупа - 60 г.

  • Сметана 15-20% - 60 г.

  • Сахар - 45 г.

  • Ванильный сахар - 10 г.

  • Разрыхлитель - 4 г.

  • Соль - щепотка.

  • Сливочное масло для смазывания формы - 10 г.

Для украшения:

  • Апельсин - 1 шт.

  • Тёмный шоколад - 20 г.

Время выпекания: 35-45 минут.

Температура: 170 градусов.

Форма: диаметром 20-22 см.

Количество порций: 4-6.

Как приготовить творожную запеканку

Шаг 1. Готовлю творожную основу

Сначала выкладываю творог в глубокую миску. Добавляю яйца, сметану, обычный и ванильный сахар, а также щепотку соли.

Все ингредиенты взбиваю погружным блендером до однородной кремовой консистенции. Это помогает избавиться от крупных творожных комочков и сделать готовую запеканку нежнее.

Шаг 2. Добавляю манную крупу

В подготовленную творожную массу всыпаю манку и разрыхлитель. Тщательно перемешиваю лопаткой, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились.

После этого оставляю смесь примерно на 15-20 минут. За это время манка впитывает часть влаги, набухает и делает массу гуще.

Шаг 3. Подготавливаю форму

Пока манка набухает, разогреваю духовку до 170 градусов.

Форму для выпекания смазываю сливочным маслом, после чего перекладываю в неё творожную смесь. Поверхность аккуратно разравниваю лопаткой.

Шаг 4. Выпекаю запеканку

Ставлю форму на средний уровень духовки и выпекаю примерно 35-45 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева.

Ориентируюсь на консистенцию: края запеканки должны быть плотными, а середина - нежной, но уже не жидкой.

Стараюсь не передерживать блюдо в духовке, поскольку из-за чрезмерного выпекания творожная масса теряет влагу и становится плотной.

Шаг 5. Украшаю апельсином и шоколадом

Готовую запеканку оставляю в форме примерно на 10-15 минут, чтобы она немного остыла.

Тем временем очищаю апельсин, разделяю его на дольки и по возможности удаляю грубые белые плёнки. Тёмный шоколад натираю на мелкой тёрке.

Апельсиновые дольки выкладываю по кругу на поверхности запеканки, а в центр добавляю шоколадную стружку.

Именно такое оформление я выбрала для своего блюда: сочный апельсин добавляет свежести, а шоколад хорошо сочетается с нежной творожной основой.

Творожная запеканка с манкой, апельсином и шоколадом (фото: Остапова Анастасия)

Что поможет сделать творожную запеканку нежной

Главный нюанс в приготовлении творожной запеканки - влажность творога. Если он слишком сухой, блюдо может получиться плотным. Если же в твороге слишком много сыворотки, готовая запеканка будет хуже держать форму.

Поэтому перед приготовлением я советую обратить внимание на несколько деталей:

  • Консистенция творога. Зернистый творог лучше перетереть или взбить блендером, а лишнюю сыворотку - отцедить.

  • Количество манки. Не стоит добавлять больше крупы только для того, чтобы сделать массу гуще. Во время набухания она сама впитывает часть влаги.

  • Температура духовки. При умеренном нагреве творожная масса пропекается равномернее, без слишком сухих краёв.

  • Время охлаждения. Только что испечённая запеканка остаётся нежной, поэтому перед нарезкой ей нужно дать немного остыть.

Как подавать и хранить запеканку

Больше всего мне нравится подавать запеканку слегка тёплой. В таком виде творожная основа остаётся мягкой, а шоколадная стружка слегка подтаивает на её поверхности.

При желании апельсин можно заменить мандаринами, ягодами или другими сезонными фруктами. Если хочется менее сладкого варианта, количество сахара можно уменьшить, а для подачи использовать натуральный йогурт.

Готовую запеканку после охлаждения следует хранить в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше 4 градусов до трёх суток. Фрукты и шоколад лучше добавлять непосредственно перед подачей.

Аллергены: молоко и молочные продукты, яйца, глютен (пшеница). Шоколад также может содержать сою и орехи.

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