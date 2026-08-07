Смак літа в тарілці: це гаспачо від учасниці "МастерШеф" підкорює з першої ложки

Страва, яка відкрила двері на "МастерШеф"

За словами Інни Костюченко, саме це гаспачо вона готувала на кастингу "МастерШеф Україна". Страва настільки вдало розкрила її кулінарні навички, що стала своєрідною "перепусткою" на проєкт.

Зараз, коли на ринках і городах багато стиглих домашніх помідорів, вона радить зберегти цей рецепт і обов'язково спробувати його вдома.

Що знадобиться для гаспачо

Для основи:

стиглі помідори

болгарський перець

бородинський хліб

часник

синя цибуля

перець чилі

огірок

свіжий базилік.

Для заправки:

бальзамічний оцет

соус табаско

вустерський соус

оливкова олія

сіль

чорний мелений перець.

Як приготувати

Спочатку очистіть помідори від шкірки. Болгарський перець запечіть до м'якості, після чого також зніміть із нього шкірку.

У чаші блендера спершу подрібніть бородинський хліб. Потім додайте часник, синю цибулю, перець чилі, огірок і трохи свіжого базиліку.

Лише після цього покладіть очищені помідори та запечений перець. Додайте бальзамічний оцет, табаско, вустерський соус, оливкову олію, сіль і чорний перець. Збийте все до максимально однорідної консистенції.

Щоб гаспачо вийшов особливо ніжним, Інна радить протерти його через сито, а потім добре охолодити перед подачею.

Як подати гаспачо

Перед подачею кулінарка додає до супу зелену та червону ароматизовану олію, а також прикрашає страву листям свіжого базиліку. Саме ці деталі роблять смак більш насиченим, а подачу - ресторанною.

З чим можна експериментувати

Цей рецепт легко адаптувати під власний смак. Інна Костюченко пропонує кілька цікавих варіантів:

додати копчену страчателу

приготувати сальсу із запеченого перцю та свіжого огірка

обсмажити креветки й подати їх разом із гаспачо.

Такий холодний суп стане чудовою альтернативою окрошці або літнім крем-супам і точно припаде до смаку всім, хто любить легкі сезонні страви.