"Солодкий чилі" на зиму: як приготувати 2 літри яскравого соусу до м'яса, картоплі та закусок
Пікантний соус із перцю та часнику добре поєднується і з м'ясними стравами, і з картоплею, і з різноманітними закусками. Його можна приготувати одразу кілька літрів і розкласти в банки на зиму.
Styler з посиланням на відео зі сторінки ukrainska__hospodynia в Instagram ділиться рецептом домашнього соусу, який готується з болгарського та гострого перцю.
Що вам потрібно підготувати для соусу
Інгредієнтів знадобиться чимало, але сам процес приготування досить простий.
Список продуктів:
- 800 г очищеного червоного болгарського перцю,
- 300 г червоного гострого перцю без плодоніжок, але з насінням,
- 100 г очищеного часнику,
- 800 г цукру,
- 50 г солі,
- 400 мл яблучного оцту,
- 200 мл води,
- 70 г кукурудзяного крохмалю.
Як приготувати солодкий чилі
Болгарський і гострий перець разом із часником пропустіть через м'ясорубку.
Перекладіть овочеву масу в каструлю, додайте цукор і сіль та перемішайте.
Доведіть суміш до кипіння, після чого варіть приблизно 10 хвилин на середньому вогні.
Кукурудзяний крохмаль окремо розведіть у 200 мл холодної води. Влийте до овочевої маси яблучний оцет, а потім поступово введіть розведений крохмаль, постійно помішуючи.
Проваріть соус ще близько 5 хвилин - він має загуснути.
Готовий гарячий соус розлийте у стерилізовані банки та герметично закрийте.
Із цієї кількості продуктів виходить приблизно 2,2 л соусу.
З чим подавати домашній соус
Готовий "солодкий чилі" виходить яскравим, кисло-солодким і водночас гострим завдяки червоному перцю з насінням.
Соус добре доповнює м'ясо, картоплю та різноманітні закуски, тому взимку його можна використовувати як універсальну добавку до багатьох страв.
Смачного!
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