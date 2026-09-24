"Сладкий чили" на зиму: как приготовить 2 литра яркого соуса к мясу, картофелю и закускам
Пикантный соус из перца и чеснока хорошо сочетается и с мясными блюдами, и с картофелем, и с разнообразными закусками. Его можно приготовить сразу несколько литров и разложить в банки на зиму.
Styler со ссылкой на видео со страницы ukrainska__hospodynia в Instagram делится рецептом домашнего соуса, готовящегося из болгарского и острого перца.
Что вам нужно подготовить для соуса
Ингредиентам понадобится немало, но сам процесс приготовления достаточно прост.
Список продуктов:
- 800 г очищенного красного болгарского перца,
- 300 г красного острого перца без плодоножек, но с семенами,
- 100 г очищенного чеснока,
- 800 г сахара,
- 50 г соли,
- 400 мл яблочного уксуса,
- 200 мл воды,
- 70 г кукурузного крахмала.
Как приготовить сладкий чили
Болгарский и острый перец вместе с чесноком пропустите через мясорубку.
Переведите овощную массу в кастрюлю, добавьте сахар и соль и перемешайте.
Доведите смесь до кипения, после чего варите около 10 минут на среднем огне.
Кукурузный крахмал раздельно разведите в 200 мл холодной воды. Влейте в овощную массу яблочный уксус, затем постепенно введите разведенный крахмал, постоянно помешивая.
Проварите соус еще около 5 минут - он должен загустеть.
Готовый горячий соус разлейте в стерилизованные банки и закройте герметично.
Из этого количества продуктов выходит примерно 2,2 л соуса.
С чем подавать домашний соус
Готовый "сладкий чили" получается ярким, кисло-сладким и одновременно острым благодаря красному перцу с семенами.
Соус хорошо дополняет мясо, картофель и разнообразные закуски, поэтому зимой его можно использовать как универсальную добавку для многих блюд.
Приятного аппетита!
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