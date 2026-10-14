Свинина із сушеними шиїтаке та овочевою сумішшю: перевірений рецепт ситної вечері (фото)

Що знадобиться

Свиняча лопатка - 1 кг.

Сушені шиітаке - 100 г.

Заморожена овочева суміш - 400 г.

Соєвий соус - 2-3 столові ложки.

Вустерський соус - чайна ложка (за бажанням).

Сухий часник - чверть ч.л.

Приправа для м’яса - до смаку.

Олія для обсмажування - чайна ложка.

Вода для замочування грибів - приблизно 1 л.

Проціджена рідина від замочування (яка залишиться після грибів) - приблизно 200 мл.

Чиста вода для тушкування - за потреби.

Соус унагі - за бажанням, для подавання.

Кунжут - за бажанням.

Кількість соусів і приправ у списку орієнтовна, бо під час приготування я додавала їх на око. Соєвий соус і готова приправа вже можуть містити сіль, тому додавайте їх поступово. Наприкінці, коли м’ясо та гриби повністю приготуються, перевірте смак і за потреби досоліть.

Як я готувала свинину із шиїтаке



1. Підготувала гриби



Усю пачку сушених шиітаке залила окропом, як і було написано на упаковці. За 20 хвилин, коли гриби розм’якшилися, дістала їх і нарізала. Частину рідини залишила для тушкування (вистачає приблизно 200 грамів так званої юшки).



Важливо знати, що замочування лише розм’якшує сушені шиітаке. Після нього гриби потрібно повністю приготувати, для чого я їх і тушкувала.



2. Нарізала й обсмажила м’ясо

Свинячу лопатку нарізала смужками та обсмажила на пательні. Не потрібно робити однакові маленькі кубики, потрібна така собі "товстенька соломка" приблизно однакової товщини.

Врахуйте, що для кілограма м’яса та овочів потрібна містка пательня або сотейник. Якщо посуд невеликий, обсмажувати зручніше кількома порціями. Вже потім все можна змішати в каструлі, аби протушкувати й довести страву до готовності.



3. Додала овочі, гриби та приправи



До м’яса додала заморожену овочеву суміш і підготовлені шиітаке. Влила соєвий соус, трохи вустерського, додала сухий часник та приправу для м’яса.

Вустерський соус тут необов’язковий, я використала його як додаткову смакову приправу. Овочі також можна обрати будь-які: беріть суміш, яка вам подобається.



4. Долила воду й тушкувала під кришкою



Далі я додала трохи рідини від замочування грибів і звичайної води, щоб овочі та м’ясо тушкувалися. Грибну рідину перед використанням варто ретельно процідити від можливого осаду.

Потім треба накрити пательню кришкою й продовжити готувати до готовності грибів і м’якості свинини. Під час тушкування я перевіряла, чи достатньо рідини, та перемішувала.

Точного часу я не засікала, адже тривалість тушкування залежить від товщини м’ясних смужок, нагрівання та посуду. Якщо рідина випарувалася, а м’ясо ще жорстке, долийте трохи гарячої води й продовжуйте тушкувати.

У мене наприкінці води майже не залишилося: лише м’ясо, гриби й овочі з невеликою кількістю соусу.

Як подати

Перед подаванням я полила страву соусом унагі. Люблю його смак, а темні смужки соусу ще й гарно виглядають на тарілці. Це необов’язкове доповнення, можна подавати й без нього.

За бажанням посипте страву кунжутом. На гарнір підійдуть рис, локшина або те, що ви зазвичай готуєте до м’яса.

Свинина із шиітаке та овочами, яку я приготувала вдома (фото: )

Свинина із шиітаке та овочами, яку я приготувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Що мені сподобалося в цьому рецепті

Для такої страви не потрібно окремо чистити й нарізати кілька видів овочів. Поки гриби замочуються, можна зайнятися м’ясом, а після обсмажування все готується разом під кришкою.

До того ж вечеря з таким м'ясом виходить ситною, а навіть ті, хто не у захваті від овочів у звичайному вигляді, охоче ласують і не "бунтують" проти шматочків моркви, як це часто буває.