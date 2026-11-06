Теплий паста-салат із куркою та грибами: простий рецепт без світла за 35 хвилин (фото)

Інгредієнти для теплого паста-салату

На дві великі порції знадобляться:

макарони спіральки (фузілі) - 180 г;

куряче філе - 250 г;

печериці - 200 г;

моцарела - 100 г;

салатний мікс - 50 г;

зерна граната - 30 г;

вершки 20% - 100 г;

пармезан - 20 г;

вершкове масло - 20 г;

сіль - до смаку;

тепла вода - 1-2 ст. л. за потреби.

Час приготування: приблизно 30-35 хвилин.

Як приготувати теплий паста-салат із куркою

Поставте варитися макарони

Налийте воду в каструлю, доведіть до кипіння та злегка підсоліть. Всипте спіральки та варіть відповідно до інструкції на упаковці до стану аль денте.

Для салату я обрала саме спіральки, оскільки між їхніми завитками добре затримується соус. У моєму випадку макарони варилися лише 6 хвилин - цей час я використала для підготовки інших продуктів.

Підготуйте та обсмажте курку

Поки варяться макарони, наріжте куряче філе невеликими шматочками, а печериці - пластинками.

На сковороді розтопіть шматочок вершкового масла, викладіть курку та обсмажуйте до золотистої скоринки і повної готовності. Після цього перекладіть м'ясо на тарілку.

За рекомендаціями USDA, внутрішня температура курятини має досягати щонайменше 74 градусів. Перевірити її можна за допомогою кухонного термометра, вставивши його в найтовстіший шматочок м'яса.

Обсмажте печериці

У тій самій сковороді, де готувалася курка, обсмажте печериці. За потреби додайте решту вершкового масла.

Готуйте без кришки, поки зайва волога не випарується, а гриби не підрум'яняться.

Підготуйте інгредієнти для подачі

Паралельно з обсмажуванням курки та грибів можна підготувати решту продуктів.

Моцарелу дістаньте з розсолу, обсушіть та наріжте шматочками. Салатне листя промийте та обсушіть. Гранат очистіть та відділіть зерна від білих перетинок.

Приготуйте вершковий соус

Коли печериці підрум'яняться, зменшіть вогонь та влийте вершки.

Додайте дрібно натертий пармезан, перемішайте та обережно прогрівайте до утворення однорідного соусу. Якщо він виявиться занадто густим, додайте трохи теплої води.

З'єднайте спіральки із соусом

Готові макарони додайте безпосередньо до сковороди з печерицями та вершковим соусом.

Обережно перемішайте, щоб соус рівномірно покрив спіральки. Зніміть сковороду з вогню та дайте пасті трохи охолонути.

Сформуйте паста-салат

Розкладіть теплі спіральки з печерицями по тарілках. Зверху викладіть обсмажену курку, шматочки моцарели та свіже салатне листя. Наприкінці посипте зернами граната.

Для мене важливий не лише смак, а і вигляд готової страви. Тому я вирішила не змішувати всі інгредієнти, а викласти їх окремо. Так моцарела зберігає форму, зелень залишається свіжою, а яскраві зерна граната додають кольору.

Теплий паста-салат із куркою та грибами, який я приготувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Як приготувати паста-салат під час відключення світла

Для цього рецепта не потрібні електрична духовка, блендер, міксер чи мультипіч. Якщо вдома є справна газова плита, страву можна приготувати навіть за відсутності електроенергії.

Щоб заощадити час та не використовувати зайвий посуд, варто врахувати кілька моментів:

Поєднуйте процеси. Поки варяться спіральки, можна нарізати курку, гриби та підготувати інгредієнти для подачі. Якщо є друга конфорка, паралельно обсмажуйте курку.

Використовуйте одну сковороду. Спочатку приготуйте курку, потім печериці, а наприкінці - вершковий соус. Мити окрему сковороду після кожного етапу не потрібно.

Не готуйте соус окремо. Вершки та пармезан можна додавати безпосередньо до підрум'янених грибів.

Залиште свіжі інгредієнти наостанок. Моцарелу, салатне листя та гранат додавайте вже під час подачі, коли паста трохи охолоне.

Як пояснює Держпродспоживслужба, під час відключення електроенергії холодильник із зачиненими дверцятами може зберігати холод приблизно 4 години. Особливу увагу варто приділяти продуктам, які швидко псуються, зокрема курятині, вершкам та моцарелі. Якщо вони тривалий час перебували без належного охолодження, не можна оцінювати їхню безпечність лише за зовнішнім виглядом чи запахом.

Алергени: пшениця (глютен), молочні продукти (лактоза).