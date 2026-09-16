Усього 100 ккал на 100 г: рецепт легкого яблучного "пирога-слойки"
Яблучний пиріг не обов'язково має бути "важким" і дуже солодким. Цей варіант готується з великої кількості яблук, невеликої кількості борошна та зовсім без складних маніпуляцій - достатньо тонко нарізати фрукти, змішати всі компоненти й відправити форму в духовку.
Styler з посиланням на відео зі сторінки "Смачно та просто" у Facebook ділиться простим рецептом яблучного пирога, для якого потрібно всього кілька доступних інгредієнтів.
Спосіб приготування
Для цього десерту важливо нарізати яблука дуже тонко - приблизно скибочками завтовшки 1-2 мм. Так вони добре пропечуться та стануть частиною ніжної фруктової начинки.
Інгредієнти:
- яблука - 1,2 кг неочищених,
- яйця - 2 шт.,
- молоко - 100 мл.,
- цукор - 50-60 г (за бажанням, можна не додавати),
- вершкове масло - 20 г.,
- борошно - 110 г.,
- розпушувач - 10 г.,
- цедра 1 лимона,
- лимонний сік - 1 ст. л..
Покрокове приготування
Духовку розігрійте до 190 градусів.
Яблука натріть або наріжте дуже тонкими скибочками.
В окремій мисці змішайте яйця, молоко, цукор, розтоплене вершкове масло, борошно, розпушувач, лимонну цедру та сік.
Додайте яблука до тіста й перемішайте. За бажанням частину яблук можна замінити грушею або гарбузом.
Форму застеліть пергаментом. Яблука можна викладати шарами або одразу змішати з тістом і перекласти у форму.
Випікайте приблизно 45-50 хвилин, поки пиріг не буде готовий.
Головний нюанс цього рецепта - не поспішати діставати десерт із форми. Після духовки йому потрібно повністю охолонути, адже гарячий пиріг може втратити форму. Для кращої стабілізації його можна додатково поставити в холодильник на кілька годин.
Смачного!
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