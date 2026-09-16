Всего 100 ккал на 100 г: рецепт легкого яблочного "пирога-слойки"

Способ приготовления

Для этого десерта важно нарезать яблоки очень тонко - примерно ломтиками толщиной 1-2 мм. Так они хорошо пропечутся и станут частью нежной фруктовой начинки.

Ингредиенты:

яблоки - 1,2 кг неочищенных,

яйца - 2 шт.,

молоко - 100 мл.,

сахар - 50-60 г (по желанию, можно не добавлять),

сливочное масло - 20 г.,

мука - 110 г.,

разрыхлитель - 10 г.,

цедра 1 лимона,

лимонный сок - 1 ст. л..

Пошаговое приготовление

Духовку разогрейте до 190 градусов.

Яблоки натрите или нарежьте очень тонкими ломтиками.

В отдельной миске смешайте яйца, молоко, сахар, растопленное сливочное масло, муку, разрыхлитель, лимонную цедру и сок.

Добавьте яблоки в тесто и перемешайте. По желанию часть яблок можно заменить грушей или тыквой.

Форму застелите пергаментом. Яблоки можно выкладывать слоями или сразу смешать с тестом и переложить в форму.

Выпекайте примерно 45-50 минут, пока пирог не будет готов.

Главный нюанс этого рецепта - не спешить доставать десерт из формы. После духовки ему нужно полностью охладиться, ведь горячий пирог может потерять форму. Для наилучшей стабилизации его можно дополнительно поставить в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!