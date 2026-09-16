Всего 100 ккал на 100 г: рецепт легкого яблочного "пирога-слойки"
Яблочный пирог не обязательно должен быть "тяжелым" и очень сладким. Этот вариант готовится из большого количества яблок, небольшого количества муки и без сложных манипуляций - достаточно тонко нарезать фрукты, смешать все компоненты и отправить форму в духовку.
Styler со ссылкой на видео со страницы "Вкусно и просто" в Facebook делится простым рецептом яблочного пирога, для которого нужно всего несколько доступных ингредиентов.
Способ приготовления
Для этого десерта важно нарезать яблоки очень тонко - примерно ломтиками толщиной 1-2 мм. Так они хорошо пропечутся и станут частью нежной фруктовой начинки.
Ингредиенты:
- яблоки - 1,2 кг неочищенных,
- яйца - 2 шт.,
- молоко - 100 мл.,
- сахар - 50-60 г (по желанию, можно не добавлять),
- сливочное масло - 20 г.,
- мука - 110 г.,
- разрыхлитель - 10 г.,
- цедра 1 лимона,
- лимонный сок - 1 ст. л..
Пошаговое приготовление
Духовку разогрейте до 190 градусов.
Яблоки натрите или нарежьте очень тонкими ломтиками.
В отдельной миске смешайте яйца, молоко, сахар, растопленное сливочное масло, муку, разрыхлитель, лимонную цедру и сок.
Добавьте яблоки в тесто и перемешайте. По желанию часть яблок можно заменить грушей или тыквой.
Форму застелите пергаментом. Яблоки можно выкладывать слоями или сразу смешать с тестом и переложить в форму.
Выпекайте примерно 45-50 минут, пока пирог не будет готов.
Главный нюанс этого рецепта - не спешить доставать десерт из формы. После духовки ему нужно полностью охладиться, ведь горячий пирог может потерять форму. Для наилучшей стабилизации его можно дополнительно поставить в холодильник на несколько часов.
Приятного аппетита!
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