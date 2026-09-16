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Главная Вкусно Всего 100 ккал на 100 г: рецепт легкого яблочного "пирога-слойки"
Вкусно 16 сентября 2026, 16:33

Всего 100 ккал на 100 г: рецепт легкого яблочного "пирога-слойки"

Много яблок, минимум теста и десерт, который легко приготовить даже для самых маленьких
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Легкий пирог с тонкими ломтиками яблок (фото: Styler)
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Яблочный пирог не обязательно должен быть "тяжелым" и очень сладким. Этот вариант готовится из большого количества яблок, небольшого количества муки и без сложных манипуляций - достаточно тонко нарезать фрукты, смешать все компоненты и отправить форму в духовку.

Styler со ссылкой на видео со страницы "Вкусно и просто" в Facebook делится простым рецептом яблочного пирога, для которого нужно всего несколько доступных ингредиентов.

Способ приготовления

Для этого десерта важно нарезать яблоки очень тонко - примерно ломтиками толщиной 1-2 мм. Так они хорошо пропечутся и станут частью нежной фруктовой начинки.

Ингредиенты:

  • яблоки - 1,2 кг неочищенных,
  • яйца - 2 шт.,
  • молоко - 100 мл.,
  • сахар - 50-60 г (по желанию, можно не добавлять),
  • сливочное масло - 20 г.,
  • мука - 110 г.,
  • разрыхлитель - 10 г.,
  • цедра 1 лимона,
  • лимонный сок - 1 ст. л..

Пошаговое приготовление

Духовку разогрейте до 190 градусов.

Яблоки натрите или нарежьте очень тонкими ломтиками.

В отдельной миске смешайте яйца, молоко, сахар, растопленное сливочное масло, муку, разрыхлитель, лимонную цедру и сок.

Добавьте яблоки в тесто и перемешайте. По желанию часть яблок можно заменить грушей или тыквой.

Форму застелите пергаментом. Яблоки можно выкладывать слоями или сразу смешать с тестом и переложить в форму.

Выпекайте примерно 45-50 минут, пока пирог не будет готов.

Главный нюанс этого рецепта - не спешить доставать десерт из формы. После духовки ему нужно полностью охладиться, ведь горячий пирог может потерять форму. Для наилучшей стабилизации его можно дополнительно поставить в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить вкусную творожную запеканку с румяной корочкой и миндальными хлопьями.

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