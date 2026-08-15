Забудьте про магазинні консерви: готуємо ідеальні персики в сиропі вдома

Що знадобиться для заготівлі

Для найкращого результату обирайте стиглі, але пружні плоди. Вони добре триматимуть форму і не розпадуться під час заливання окропом.

Основні інгредієнти:

Персики - 2 кг;

Чиста вода - 2 л;

Цукор - 350 г;

Лимонна кислота - 1 ч. л. (виступає природним консервантом та ідеально балансує солодкість).

Покроковий процес приготування

Крок 1

Підготовка фруктів. Ретельно вимийте персики. Розріжте кожен плід навпіл та обережно дістаньте кісточки. Щоб половинки були максимально ніжними і танули в роті, обов'язково зніміть із них тонку шкірку.

Крок 2

Перша заливка. Підготуйте чисті стерилізовані банки. Щільно, але дуже обережно викладіть у них половинки персиків. Залийте фрукти крутим окропом до самого верху, прикрийте чистими кришками та залиште прогріватися рівно на 20 хвилин.

Крок 3

Приготування сиропу. Обережно злийте воду з банок назад у велику каструлю. Додайте у цю воду весь цукор та лимонну кислоту. Доведіть рідину до кипіння на середньому вогні і проваріть сироп 2-3 хвилини, щоб усі кристали повністю розчинилися.

Крок 4

Закочування. Гарячим сиропом відразу залийте персики в банках так, щоб вони були повністю покриті. Герметично закатайте їх кришками. Обережно переверніть банки догори дном, ретельно укутайте теплою ковдрою і залиште в такому положенні до повного охолодження.

Зберігати готові персики найкраще у прохолодному темному місці. Взимку ці яскраві баночки гарантовано подарують вам сонячний літній настрій.