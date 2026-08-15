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Главная Вкусно Забудьте о магазинных консервах: готовим идеальные персики в сиропе дома
Вкусно 15 августа 2026, 09:18

Забудьте о магазинных консервах: готовим идеальные персики в сиропе дома

Секрет нежных половинок персиков без продолжительной стерилизации.
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Персики в сиропе на зиму (фото: Консервация и Кулинария)
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Вместо того чтобы покупать дорогие консервированные персики, вы можете легко приготовить этот кулинарный шедевр собственноручно.

Пошаговым рецептом фруктов на зиму делится Styler со ссылкой на пост в Консервация и Кулинария.

Что понадобится для заготовки

Для лучшего результата выбирайте спелые, но упругие плоды. Они будут хорошо держать форму и не распадутся во время заливки кипятком.

Основные ингредиенты:

  • Персики - 2 кг;
  • Чистая вода - 2 л;
  • Сахар - 350 г;
  • Лимонная кислота - 1 ч. л. (Выступает естественным консервантом и идеально балансирует сладость).

Пошаговый процесс приготовления

Шаг 1

Подготовка фруктов. Тщательно вымойте персики. Разрежьте каждый плод пополам и осторожно достаньте косточки. Чтобы половинки были максимально нежными и таяли во рту, обязательно снимите с них тонкую кожуру.

Шаг 2

Первая заливка. Подготовьте чистые стерилизованные банки. Плотно, но очень аккуратно выложите в них половинки персиков. Залейте фрукты крутым кипятком до верха, прикройте чистыми крышками и оставьте прогреваться ровно на 20 минут.

Шаг 3

Приготовление сиропа. Осторожно слейте воду из банок обратно в большую кастрюлю. Добавьте в эту воду сахар и лимонную кислоту. Доведите жидкость до кипения на среднем огне и проварите сироп 2-3 минуты, чтобы все кристаллы полностью растворились.

Шаг 4

Закатывание. Горячим сиропом сразу залейте персики в банках так, чтобы они были полностью покрыты. Герметично закатайте их крышками. Осторожно переверните банки вверх дном, тщательно укутайте теплым одеялом и оставьте в таком положении до полного охлаждения.

Хранить готовые персики лучше в прохладном темном месте. Зимой эти яркие баночки гарантированно подарят вам солнечное летнее настроение.

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