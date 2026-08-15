Забудьте о магазинных консервах: готовим идеальные персики в сиропе дома
Вместо того чтобы покупать дорогие консервированные персики, вы можете легко приготовить этот кулинарный шедевр собственноручно.
Пошаговым рецептом фруктов на зиму делится Styler со ссылкой на пост в Консервация и Кулинария.
Что понадобится для заготовки
Для лучшего результата выбирайте спелые, но упругие плоды. Они будут хорошо держать форму и не распадутся во время заливки кипятком.
Основные ингредиенты:
- Персики - 2 кг;
- Чистая вода - 2 л;
- Сахар - 350 г;
- Лимонная кислота - 1 ч. л. (Выступает естественным консервантом и идеально балансирует сладость).
Пошаговый процесс приготовления
Шаг 1
Подготовка фруктов. Тщательно вымойте персики. Разрежьте каждый плод пополам и осторожно достаньте косточки. Чтобы половинки были максимально нежными и таяли во рту, обязательно снимите с них тонкую кожуру.
Шаг 2
Первая заливка. Подготовьте чистые стерилизованные банки. Плотно, но очень аккуратно выложите в них половинки персиков. Залейте фрукты крутым кипятком до верха, прикройте чистыми крышками и оставьте прогреваться ровно на 20 минут.
Шаг 3
Приготовление сиропа. Осторожно слейте воду из банок обратно в большую кастрюлю. Добавьте в эту воду сахар и лимонную кислоту. Доведите жидкость до кипения на среднем огне и проварите сироп 2-3 минуты, чтобы все кристаллы полностью растворились.
Шаг 4
Закатывание. Горячим сиропом сразу залейте персики в банках так, чтобы они были полностью покрыты. Герметично закатайте их крышками. Осторожно переверните банки вверх дном, тщательно укутайте теплым одеялом и оставьте в таком положении до полного охлаждения.
Хранить готовые персики лучше в прохладном темном месте. Зимой эти яркие баночки гарантированно подарят вам солнечное летнее настроение.
Раньше Styler делился рецептом хрустящих помидоров в банке с маленьким секретом.