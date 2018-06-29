Фестиваль немого кино: украинские музыканты присоединились к показам

На фестивале немого кино музыканты будут играть во время киносеансов

В Одессе и Киеве начался фестиваль "Немые ночи". Шедевры мирового "немого" кинематографа покажут под аккомпанемент украинских музыкантов, сообщает gazeta.ua.

Фестиваль проходит уже в четвертый раз. Его проводят ежегодно прямо под открытым небом. В этот раз он продлится до 30 июня.

Кадр из видео с киноперфоманса (youtube.com/громадське телебачення)

Как сообщили организаторы мероприятия, в программу фестиваля международных архивов отобрали фильмы, снятые в Украине или за рубежом, но при участии украинских кинематографистов.

Украинские и иностранные музыканты в течение нескольких месяцев создавали оригинальное музыкальное сопровождение к этим лентам и представят его вживую в рамках фестивальных киноперформансов, которые являются сочетанием кинопоказа и музыкального концерта.

Для "озвучки" фильмов были приглашены: Альберт Цукренко, композиторы Роман Вишневский и Сергей Леонтьев, одесский инструментальный коллектив Artokrats, группы "Вагоновожатые", "Птица Юнг", Supremus и фронтмен украинской фрик-группы "Хамерман Уничтожает Вирусы".

Видео: "Вагоновожатые" и другие музыканты озвучивают немое кино(youtube.com/громадське телебачення)

В этом году зрителям представят две украинские кинокартины, которые считались безвозвратно утраченными. Комедию "Свиньи всегда свиньи" (1931) нашли в Германии, а научно-популярный фильм "Человек и обезьяна" (1930) находился в токийском Национальном киноархиве Японии.

Среди других украинских немых фильмов - "Ветер с порогов" (1930) и "Ордер на арест" (1926). Также в программу вошли фильмы "Подземка" (Великобритания, 1928), "Ветер" (США, 1928), "Башня молчания" (Германия, 1925) и "Адъютант царя" (Германия, 1929).

В Киеве фильмы покажут в Довженко-центре, в Одессе - в Зеленом театре.

Напомним, ранее хедлайнеры прошедшего фестиваля Believe поделились своими впечатлениями.