Фестиваль німого кіно: українські музиканти приєдналися до показів

На фестивалі німого кіно музиканти будуть грати під час кіносеансів

В Одесі і Києві розпочався фестиваль "Німі ночі". Шедеври світового "німого" кінематографа покажуть під акомпанімент українських музикантів, повідомляє gazeta.ua.

Фестиваль проходить вже в четвертий раз. Його проводять щорічно прямо під відкритим небом. Цього разу він триватиме до 30 червня.

Кадр з відео з киноперфоманса (youtube.com/громадське телебачення)

Як повідомили організатори заходу, в програму фестивалю міжнародних архівів відібрали фільми, зняті в Україні або за кордоном, але за участю українських кінематографістів.

Українські та іноземні музиканти протягом декількох місяців створювали оригінальний музичний супровід до цих стрічок і представлять його наживо у рамках фестивальних кіноперформансів, які є поєднанням кінопоказу і музичного концерту.

Для "озвучки" фільмів були запрошені: Альберт Цукренко, композитори Роман Вишневський і Сергій Леонтьєв, одеський інструментальний колектив Artokrats, групи "Водії", "Птах Юнг", Supremus і фронтмен української фрік-групи "Хамерман Знищує Віруси".

Відео: "Водії" і інші музиканти озвучують німе кіно(youtube.com/громадське телебачення)

У цьому році глядачам представлять дві українські кінокартини, які вважалися безповоротно втраченими. Комедію "Свині завжди свині" (1931) знайшли в Німеччині, а науково-популярний фільм "Людина і мавпа" (1930) знаходився в токійському Національному кіноархіві Японії.

Серед інших українських німих фільмів - "Вітер з порогів" (1930) і "Ордер на арешт" (1926). Також до програми увійшли фільми "Підземка" (Великобританія, 1928), "Вітер" (США, 1928), "Вежа мовчання" (Німеччина, 1925) і "Ад'ютант царя" (Німеччина, 1929).

У Києві покажуть фільми в Довженка-центрі, в Одесі - у Зеленому театрі.

Нагадаємо, раніше хедлайнери минулого фестивалю Believe поділилися своїми враженнями.