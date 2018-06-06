Июнь музыкальный: лучшие концерты месяца

Афиша мероприятий в Киеве на июнь

Если кому-то кажется, что лето - это исключительно сезон отпусков и прохладительных напитков на берегу моря, то организаторы мероприятий так не думают. Уже в июне Киев ожидает невероятно насыщенный концертный сезон.

Deep Purple

Дворец Спорта

6 июня, 20:00

Стоимость: 1100 - 4500 грн / купить билеты

Легендарная команда в своем "золотом составе" Mark VIII готова ко встрече с украинскими поклонниками. 6 июня во Дворце Спорта Deep Purple презентуют свой двадцатый студийный альбом "InFinite". Как утверждают сами музыканты — выступление в рамках "The Long Goodbye Tour" станет ярким завершением 50-летней музыкальной карьеры великих рок-н-рольщиков. Пропускать такой эпичный рок-концерт не позволит себе ни один настоящий меломан, а самые трушные поклонники группы смогут приобрести VIP-билеты и посетить Meet&Greet, чтобы лично встретиться с любимыми музыкантами на автограф-сессии!

Вагоновожатые

Зеленый театр

8 июня, 20:00

Стоимость: 499-1099 грн /купить билеты

Весна прошла для "вагоновожатых" тихо и незаметно, в прошлом сезоне они не делали традиционных выступлений, не вызывали осень в мае и не объявляли громких презентаций. Группа сконцентрировалась на создании нового и посвятила весну написанию нового материала. Теперь же пришло время немного отвлечься и встретиться с поклонниками. И разве придумаешь для этого повод лучше, чем большой сольный концерт?

СБПЧ

Зеленый театр

9 июня: 20:00

Стоимость: 499-1099 грн / купить билет

Группа-праздник, группа-вечеринка, группа-настроение! Самое Большое Простое Число возвращается в Киев и везет нам новый альбом "Мы не спали, мы снились". Экстраординарный коллектив, известный своей непредсказуемостью и богатой фантазией, предлагает погрузиться в музыкальное путешествие: с танцевальным ритмом и загадочной атмосферой уже в самом начале июня, и пропускать его категорически не рекомендуется!

Rozhden

Зеленый Театр

10 июня, 20:00

Стоимость: 350 - 800 грн / купить билеты

Впервые о Рождене заговорили после того, как музыкант дошел до финала вокального шоу "Голос страны". После проекта певец не потерялся, как многие выпускники талант-шоу, а успешно дебютировал с альбомом "Pravda", появился в Нацотборе на конкурс "Евровидение" и даже стал главным холостяком украинского телевидения. Музыка Рождена — модная солянка жанров из поп, фанка, соула, r’n’b и электроники. Отличный саундтрек для теплого вечера.

Franz Ferdinand

Арт-завод Платформа

13 июня, 20:00

Стоимость: 1290 - 2490 грн / купить билеты

Этим летом Украина приветствует сразу нескольких всемирно известных исполнителей, которые впервые привезут в Киев свое шоу. Одни из них — красавчики Franz Ferdinand. Группа — редкий случай, когда образ рок-н-рольных звезд, которые создают музыканты, оказывается не деструктивным, а созидательным. В своем творчестве ребята вдохновляются мировой историей, художниками-конструктивистами, а в свободное от гастролей время фронтмен "Францев" Алекс Капранос даже ведет кулинарный блог для британских медиа. Но не позвольте себя обмануть, Franz Ferdinand на сцене — одна из самых зажигательных групп двадцатого века, и их концертный драйв вы точно запомните надолго! Тем более, что в Киев ребята привезут не только лучшие песни, но и новый альбом "Always Descending".

Cigarettes After Sex

‘Atlas

14 июня, 20:00

Стоимость: 990 - 2290 грн / купить билеты

Cigarettes After Sex — это slowcore и ambient pop, родом из Техаса. Их музыка появилась как случайный эксперимент, а теперь сопровождает модные показы Calvin Klein, звучит в кино и собирает полные залы благодарной публики в Европе, Азии и США. Участники масштабных мировых фестивалей (от Pitchfork Music Festival до Primavera и Melt) и авторы, возможно, самого романтичного альбома 2017 года, приглашают потанцевать и расслабиться 14 июня в клубе Atlas.

Друга Ріка

Зеленый театр

14 июня, 20:00

Стоимость: 350-690 грн / купить билеты

В конце 2017 "Друга Ріка" закончила стройку всей своей жизни. 20 декабря группа выдала 7-й лонгплей "Піраміда". По словам музыкантов, пластинка стала наиболее бескомпромиссной записью в их дискографии. В работе над этим альбомом музыканты не прогибались под тренды и тенденции, которые задает музыкальная индустрия и не пытались кому-то нарочно понравиться. Все случилось так, как и должно было. Новые треки "Доки я не пішов" и "Секрет" сразу же подхватили радиостанции, а сам альбом получил массу положительных отзывов. 2018-й для команды начался в режиме всеукраинского тура. 15 городов и тысячи фанов новой музыки из "Піраміда" и всего того, что группа могла собрать за немалых 22 года. В этих концертах идеально все — и музыка, и беспроигрышный рок-н-ролл всех участников группы. Киев услышит и увидит обновленное шоу "Друга Ріка" уже в этом месяце.

Jubilee. Try me tour

Stereo Plaza

15 июня, 19:30

Стоимость: 299 - 600 грн / купить билеты

За псевдонимом Jubilee скрывается рэпер Никита Кондратенко, основатель и бывший лидер творческого объединения "Грехи Отцов". Заработав первую популярность на Versus-баттлах, исполнитель отточил талант написания трогательных лирических песен и качающих зал битов. Хип-хоп атмосфера с вкраплениями R’n’B привлекла аудиторию, которая ценит по-настоящему качественную музыку, а выступления "Try Me Tour" уже во многих городах вызвали "вау-эффект" среди поклонников жанра. Если вы еще не слышали концептуальную альбом-трилогию "Emoji FM", спешите наверстать упущенное 15 июня в Stereo Plaza.

Black Rebel Motorcycle Club

BelEtage

15 июня, 20:00

Стоимость: 1249 грн / купить билеты

Рэп — самый популярный музыкальный жанр в мире, уверенно занимающий верхние строчки хит-парадов и трендов YouTube. Многие исполнители пытались подстроиться под модные течения, но Black Rebel Motorcycle Club не из их числа. Преданные своим инструментам и рок-н-ролу, они задолго до коммерческого успеха the White Stripes стали фундаментом возрождения гитарной музыки, по сей день гастролируя и выпуская новые альбомы. 15 июня группа впервые приедет с выступлением в Киев, так что если вы из числа тех, кто ностальгирует по духу старой школы, то концерт BRMC вам точно понравится.

Белые Ночи

Арт-завод Платформа

15-16 июня, 20:00

Стоимость: 450 - 650 грн / купить билеты

Слоган самой танцевальной вечеринки летнего Киева — "Ночь ярче дня!".

В программе фестиваля — более 100 артистов и 5 тематических сцен, фуд-корт от Ulichnaya Eda, напитки от лучших барменов Киева, уникальное световое шоу, мощный звук и атмосфера безудержного веселья. Организаторы ещё не разглашают полный список участников, но среди уже заявленных артистов — Digitalism, Cepasa, Cape Cod, Terry Raze, Musson, Salat Party Showcase и участники лейбла Ивана Дорна Masterskaya. Магия белых ночей откроет двери арт-завода Платформа 15 июня, и веселье продолжится до рассвета 17 июня.

BeLive

НСК Олимпийский

21-24 июня, 16:00

Стоимость: 1550 - 1750 грн / купить билеты

Создатели фестивалей "Белые ночи" и "Уличная еда" продолжают удивлять жителей и гостей столицы новыми форматами мероприятий. BeLive 2018 – это супер-фестиваль, объединяющий самые популярные развлечения большого города: музыка, искусство, кинематограф, стендап, фудкорты, блоггинг и многое другое. Особое внимание будет уделено музыкальным выступлениям. Помимо популярных украинских артистов, таких как Latexfauna, Ляпис-98, Kazka, Alina Pash, на фестивале выступят Hurts, Jamiroquai и Everything Everything! Самое интригующее мероприятие сезона пройдет уже с 21 по 24 июня на территории НСК Олимпийский.

Matrang

Stereo Plaza, Малый зал

23 июня, 20:00

Стоимость: 450 - 2000 грн / купить билеты

Новоиспеченный артист популярного рэперского лейбла "Газгольдер" Matrang впервые приезжает с выступлением в Украину. Восходящая звезда русскоязычного хип-хопа прославился благодаря своему синглу "Медуза", набравшему вирусную популярность в интернете и возглавившему топ-просмотров Youtube среди украинских пользователей. После релиза артист получил предложения от десятка различных музыкальных лейблов, а организаторы концертов буквально сражаются за право сотрудничать с ним. СМИ уже приписали молодому Алану Хадзагарову звание "Цоя XXI века" из-за таланта артиста говорить со слушателями простыми словами и метафорами о сложных жизненных темах.

Напомним, названы хедлайнеры первого дня на фестивале "Белые Ночи".