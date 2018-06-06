Червень музичний: кращі концерти місяця

Афіша заходів у Києві на червень

Якщо комусь здається, що літо - це сезон відпусток і прохолодних напоїв на березі моря, то організатори заходів так не думають. Вже в червні Київ очікує неймовірно насичений концертний сезон.

Deep Purple

Палац Спорту

6 червня, 20:00

Вартість: 1100 - 4500 грн / купити квитки

Легендарна команда у своєму "золотому складі" Mark VIII готова до зустрічі з українськими шанувальниками. 6 червня в Палаці Спорту Deep Purple презентують свій двадцятий студійний альбом "InFinite". Як стверджують самі музиканти — виступ в рамках "The Long Goodbye Tour" стане яскравим завершенням 50-літньої музичної кар'єри великих рок-н-рольщиків. Пропускати такий епічний рок-концерт не дозволить собі жоден справжній меломан, а найтрушні шанувальники гурту зможуть придбати VIP-квитки і відвідати Meet&Greet, щоб особисто зустрітися з улюбленими музикантами на автограф-сесії!

Вагоновожатые

Зелений театр

8 червня, 20:00

Вартість: 499-1099 грн /купити квитки

Весна пройшла для "вагоновожатых" тихо і непомітно, в минулому сезоні вони не робили традиційних виступів, не викликали осінь в травні і не оголошували гучних презентацій. Група сконцентрувалася на створення нового і присвятила весну написання нового матеріалу. Тепер же настав час трохи відволіктися і зустрітися з шанувальниками. І хіба придумаєш для цього привід краще, ніж великий сольний концерт?

СБПЧ

Зелений театр

9 червня: 20:00

Вартість: 499-1099 грн / купити квиток

Група-свято, група-вечірка, група-настрій! "Самое Большое Простое Число" повертається в Київ і везе нам новий альбом "Ми не спали, ми снилися". Екстраординарний колектив, відомий своєю непередбачуваністю і багатою фантазією, пропонує зануритися в музичну подорож: з танцювальним ритмом і загадковою атмосферою вже в самому початку червня, і пропускати його категорично не рекомендується!

Rozhden

Зелений Театр

10 червня, 20:00

Вартість: 350 - 800 грн / купити квитки

Вперше про Рождена заговорили після того, як музикант дійшов до фіналу вокального шоу "Голос країни". Після проекту співак не загубився, як багато випускників талант-шоу, а успішно дебютував з альбомом "Pravda", з'явився у Нацвідборі на конкурс "Євробачення" і навіть став головним холостяком українського телебачення. Музика Рождена — модна солянка жанрів з поп, фанку, соулу, r'n'b і електроніки. Відмінний саундтрек для теплого вечора.

Franz Ferdinand

Арт-завод Платформа

13 червня, 20:00

Вартість: 1290 - 2490 грн / купити квитки

Влітку Україна вітає відразу кількох всесвітньо відомих виконавців, які вперше привезуть до Києва своє шоу. Одні з них — красунчики Franz Ferdinand. Група — рідкісний випадок, коли образ рок-н-рольних зірок, які створюють музиканти, виявляється не деструктивним, а творчим. У своїй творчості хлопці надихаються світовою історією, художниками-конструктивістами, а у вільний від гастролей час фронтмен "Франців" Алекс Капранос навіть веде кулінарний блог для британських медіа. Але не дайте себе обдурити, Franz Ferdinand на сцені — одна з найзапальних груп двадцятого століття, і їхній концертний драйв ви точно запам'ятаєте надовго! Тим більше, що в Київ хлопці привезуть не тільки найкращі пісні, але і новий альбом "Always Descending".

Cigarettes After Sex

'Atlas

14 червня, 20:00

Вартість: 990 - 2290 грн / купити квитки

Cigarettes After Sex — це slowcore і ambient, pop, родом з Техасу. Їх музика з'явилася як випадковий експеримент, а тепер супроводжує модні покази Calvin Klein, звучить в кіно і збирає повні зали вдячної публіки в Європі, Азії і США. Учасники масштабних світових фестивалів (від Pitchfork Music Festival до Primavera і Melt) і автори, можливо, найромантичнішого альбому 2017 року, запрошують потанцювати і розслабитися 14 червня в клубі Atlas.

Друга Ріка

Зелений театр

14 червня, 20:00

Вартість: 350-690 грн / купити квитки

В кінці 2017 "Друга Ріка" закінчила будівництво всього свого життя. 20 грудня група видала 7-й лонгплей "Піраміда". За словами музикантів, платівка стала найбільш безкомпромісним записом в їхній дискографії. В роботі над цим альбомом музиканти не прогиналися під тренди і тенденції, які задає музична індустрія і не намагалися комусь навмисне сподобатися. Все сталося так, як і повинно було. Нові треки "Доки я не пішов" і "Секрет" відразу ж підхопили радіостанції, а сам альбом отримав масу позитивних відгуків. 2018-й для команди почався в режимі всеукраїнського туру. 15 міст і тисячі фанів нової музики з "Піраміда" і всього того, що група могла зібрати за чималих 22 роки. В цих концертах ідеально все — і музика, і безпрограшний рок-н-рол всіх учасників групи. Київ почує і побачить оновлене шоу "Друга Ріка" вже в цьому місяці.

Jubilee. Try me tour

Stereo Plaza

15 червня, 19:30

Вартість: 299 - 600 грн / купити квитки

За псевдонімом Jubilee ховається репер Микита Кондратенко, засновник і колишній лідер творчого об'єднання "Гріхи Батьків". Заробивши першу популярність на Versus-батлах, виконавець відточив талант написання чудових ліричних пісень і качають зал бітів. Хіп-хоп атмосфера з вкрапленнями r'n'b привернула аудиторію, яка цінує по-справжньому якісну музику, а виступи "Try Me Tour" вже в багатьох містах викликали "вау-ефект" серед шанувальників жанру. Якщо ви ще не чули концептуальну альбом-трилогію "Emoji FM", поспішайте надолужити згаяне 15 червня в Stereo Plaza.

Black Rebel Motorcycle Club

BelEtage

15 червня, 20:00

Ціна: 1249 грн / купити квитки

Реп — найпопулярніший музичний жанр у світі, що упевнено займає верхні рядки хіт-парадів і трендів YouTube. Багато виконавці намагалися підлаштуватися під модні течії, але Black Rebel Motorcycle Club не з їх числа. Віддані своїм інструментам і рок-н-ролу, вони задовго до комерційного успіху the White Stripes стали фундаментом відродження гітарної музики, донині гастролюючи і випускаючи нові альбоми. 15 червня гурт вперше завітає з виступом в Київ, так що якщо ви з числа тих, хто ностальгує за духом старої школи, то концерт BRMC вам точно сподобається.

Білі Ночі

Арт-завод Платформа

15-16 червня, 20:00

Вартість: 450 - 650 грн / купити квитки

Слоган танцювальної вечірки річного Києва — "Ніч яскравіше дня!".

У програмі фестивалю — понад 100 артистів і 5 тематичних сцен, фуд-корт від Ulichnaya Eda, напої від найкращих барменів Києва, унікальне світлове шоу, потужний звук і атмосфера нестримного веселощів. Організатори ще не розголошують повний список учасників, але серед вже заявлених артистів — Digitalism, Cepasa, Cape Cod, Terry Raze, Musson, Salat Party Showcase і учасники лейблу Івана Дорна Masterskaya. Магія білих ночей відкриє двері арт-заводу Платформа 15 червня, і веселощі продовжиться до світанку 17 червня.

BeLive

НСК Олімпійський

21-24 червня, 16:00

Вартість: 1550 - 1750 грн / купити квитки

Творці фестивалів "Білі ночі" і "Вулична їжа" продовжують дивувати жителів і гостей столиці новими форматами заходів. BeLive 2018 – це супер-фестиваль, що об'єднує найбільш популярні розваги великого міста: музика, мистецтво, кінематограф, стендап, фудкорты, блогінг і багато іншого. Особливу увагу буде приділено музичним виступів. Крім популярних українських артистів, таких як Latexfauna, Ляпіс-98, Kazka, Alina Pash, на фестивалі виступлять Hurts, Jamiroquai і Everything Everything! Найбілш інтригуючий захід сезону пройде вже з 21 по 24 червня на території НСК Олімпійський.

Matrang

Stereo Plaza, Малий зал

23 червня, 20:00

Вартість: 450 - 2000 грн / купити квитки

Новоспечений артист популярного реперского лейблу "Газгольдер" Matrang вперше приїжджає з виступом в Україну. Зірка україномовного хіп-хопу прославився завдяки своєму синглу "Медуза", який набрав вірусну популярність в інтернеті і очолив топ-переглядів Youtube серед українських користувачів. Після релізу артист отримав пропозиції від десятка різних музичних лейблів, а організатори концертів буквально б'ються за право співпрацювати з ним. ЗМІ вже приписали молодому Алану Хадзагарову звання "Цоя XXI століття" через талант артиста говорити зі слухачами простими словами і метафорами про складні життєві теми.

Нагадаємо, названі хедлайнери першого дня на фестивалі "Білі Ночі".