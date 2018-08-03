Куда пойти в августе: топ лучших мероприятий в Киеве

Группа Die Antwoord

Гид по самым интересным культурным событиям украинской столицы

Лето догорает, но у нас еще осталось время для того, чтобы накопить максимальное количество радостных и ярких воспоминаний, проживая с улыбкой каждое мгновение этого августа.

Styler подготовил подборку лучших мероприятий, запланированных в августе в Киеве.

Музыка небесных сфер: "Мистерия звука"

Планетарий

4 августа, 19:30

Стоимость билетов: 200-350 грн / купить билеты

Серия музыкальных мероприятий под куполом Киевского планетария продолжается. Космическое звучание тибетских поющих чаш, хангов, варганов и других необыкновенных инструментов — создает медитативную атмосферу, а мелодии помогают рассказать историю мироздания, проводя слушателя его тропами. Это музыкальное космическое действо наверняка подарит множество светлых эмоций, которые запомнятся надолго. Галактики зазвучат в планетарии ровно в 19:30, не опаздывайте!

Die Antwoord

Stereo Plaza

6 августа, 20:00

Стоимость билетов: 1599-3000 грн / купить билеты

Киев долго ждал этого события! Стильные, драйвовые, смешные, а главное — совершенно безумные Die Antwoord едут в Украину и везут новый альбом. Как главные фрики мировой сцены, эти ребята всячески стараются расшатать привычные рамки и границы в головах слушателей, чтобы вырвать людей из серой обыденности. И делать у них это получается на отлично, ведь кроме провокационных песен и безумных клипов, группа обладает мистической способностью "взрывать танцпол", подталкивая всех к танцу свободы и самовыражения. Совсем недавно артисты заявили, что после следующего альбома деятельность Die Antwoord завершится, тем уникальнее будет киевский концерт.

Double Comedy Show

Caribbean Club

14 августа, 20:00

Стоимость билетов: 250-750 грн / купить билеты

К середине августа температура воздуха обычно постепенно начинает понижаться, но впереди нас наверняка ждёт ЖАРА. Если и не погодная, то как минимум стендаперская. ЖАРА — это название новой программы веселых ребят из Double Comedy Show, которую они представят киевской публике 14 августа на сцене Caribbean Club. Эта команда юмористов давно доказала бойкость своих шуток, и собирать аншлаги для них привычное дело. Если вам хочется хорошенько посмеяться, послушав талантливый юмор, и добавить своему лету веселья, то запишите дату.

TOM SODA "Акустика" под открытым небом

Just in Space

16 августа, 19:30

Стоимость билетов: 300 грн / купить билеты

Этот молодой исполнитель представляет новую волну поп-музыки в Украине, выступление в Киеве станет дебютным для Тома. Лиричные песни будут представлены в сопровождении испанской гитары и фортепьяно, а завораживающий ритм задаст кахон. Вечер пройдет на крыше креативного пространства Just in Space, что гарантирует необыкновенную атмосферу теплого летнего вечера.

"Белые Ночи"

Арт-завод "Платформа"

17-18 августа

Стоимость билетов:400-549 грн / купить билеты

Нет необходимости ехать в Заполярье, чтобы увидеть "Белые Ночи". Уже несколько лет в Киеве это явление наблюдается вдвое чаще, чем в географических зонах, для которых является более характерным. Все потому что дважды в год на Арт-заводе "Платформа" происходит грандиозное действо, во время которого "ночь ярче дня". На этот раз вечеринка "Белые Ночи" вновь увеличит размах. Пять танцполов ожидают тех, кто придет танцевать под самую разнообразную музыку более чем сотни исполнителей. На территории Арт-завода также будут предусмотрены фото-зоны и зоны для отдыха. И отдельно стоит упомянуть то, что устав танцевать, гости "Белых Ночей" смогут подкрепиться блюдами, приготовленными волшебниками-кулинарами из Ulichaya Eda.

Kiasmos

Зеленый Театр

18 августа, 20:00

Стоимость билета: 750 грн / купить билеты

Как должна звучать электронная музыка, родом из страны фьордов, льдов и туманов? Сложно сказать, какой она должна быть. Но узнать, если ещё не знаете, очень легко, ведь в Киев едет с выступлением электронный дуэт из Исландии Kiasmos. Два композитора, музыкальные вкусы которых отличаются настолько, что они давно должны бы вступить в непримиримое противоречие, смогли достигнут удивительной гармонии совместного звучания. В то время как Оулавюр Арнальдс задает произведениям возвышенные и медитативные темы, его соратник по пульту Андерс Расмуссен вплетает в них суровую борьбу и вечное движение. Вместе это образует целостное искусство. Их музыка показывает тому, кто её слушает, загадочные космические дали, а того, кто танцует под эту музыку, она в эти дали ведет.

UNITED PEOPLE, Magic of Ethno Songs: A Capella

Caribbean Club

24 августа, 19:00

Стоимость билетов: 150-650 грн / купить билеты

В День Независимости Украины хотим предложить вам посетить мероприятие с национальным колоритом, поразительным вокалом и необычной подачей. UNITED PEOPLE — женский вокальный коллектив, который не имеет аналогов во всей Европе. Пять девушек, обладающих необыкновенными голосами, исполняют музыку а-капелла — на стыке джаза, r’n’b, cоула и фанка, имитируя голосом звучание самых разных музыкальных инструментов. В честь праздника, артистки подготовили программу из народных песен, которую исполнят в свойственной манере.

Океан Ельзи

НСК "Олимпийский"

24 августа, 20:00

Стоимость билетов: 550-950 грн / купить билеты

Дискуссии о существовании украинского рока, как музыки мирового масштаба отпадают сразу, если упомянуть о них. А не упомянуть, скорее всего, не выйдет, так как первая ассоциация большинства людей, связанная с украинской рок-музыкой — это именно группа "Океан Ельзи". Святослав Вакарчук с группой почти год не выступали в Украине, а совсем недавно вернулись из мирового турне по 30 странам на 4 континентах. И уже традиционно, в День рождения своей страны ОЕ дадут большой сольный концерт, собрав на самой большой арене Украины поклонников со всех уголков Украины. Каждый такой концерт становится историческим событием, и каждый имеет возможность стать его участником.

Imagine Dragons

НСК "Олимпийский"

31 августа, 20:00

Стоимость билетов: 1090-2999 грн / купить билеты

Этим летом очень многие популярные иностранные музыканты впервые посетили Украину с концертами, но сюрпризы еще не заканчиваются. В последний день лета Imagine Dragons представят своим украинским поклонникам, т пластинку "Evolve". Однажды, загоревшись ярко звезда этой группы продолжает сиять, а сами музыканты упорно трудятся и совершенствуют свою музыку, делая из каждого живого выступления настоящий взрыв драйва и энергии.

Лето на ВДНГ

Вход свободный

Несмотря на то, что дело идет к осени, а многие уже отгуляли свои отпуска, в течение августа в Киеве можно будет найти место, где всегда беззаботно и радостно.

Речь о парке на ВДНГ. В этом году от начала июня и до конца августа на 286 гектарах здесь разместили множество мест для отдыха.

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Напомним, названы все участники грандиозного проекта "Українська пісня 2018".