Куди піти у серпні: топ кращих заходів у Києві

Група Die Antwoord

Гід по найцікавішим культурним подіям української столиці

Літо догорає, але у нас ще залишився час для того, щоб накопичити максимальну кількість радісних і яскравих спогадів, проживаючи з посмішкою кожну мить цього серпня.

Styler підготував добірку найкращих заходів, запланованих у серпні в Києві.

Музика небесних сфер: "Містерія звуку"

Планетарій

4 серпня, 19:30

Вартість квитків: 200-350 грн / купити квитки

Серія музичних заходів під куполом Київського планетарію продовжилась космічним звучанням тибетських чаш, хангів, варганів та інших надзвичайних інструментів. Таке розмаїття глибоких та чистих звуків створює медитативну атмосферу, а мелодія розповідає історію світотворення, ведучи слухача його стежками. Це космічне дійство напевно подарує багато світлих емоцій та запам’ятається надовго. Галактики залунають у планетарії о 19:30, не запізнюйтесь на початок часів!

Die Antwoord

Stereo Plaza

6 серпня, 20:00

Вартість квитків: 1599-3000 грн / купити квитки

Київ довго чекав цієї події! Стильні, драйвові, смішні, а головне — абсолютно божевільні Die Antwoord їдуть в Україну і везуть новий альбом. Як головні фріки світової сцени, вони всіляко намагаються розхитати звичні рамки і обмеження в головах слухачів, звільнивши від сірої буденності. Робити в них це виходить чудово, адже крім провокаційних пісень і божевільних кліпів, гурт володіє містичною здібністю "підривати танцпол", підштовхуючи до танцю свободи та самовираження. Зовсім нещодавно артисти повідомили, що після наступного альбому діяльність Die Antwoord завершиться. Отже, за весь творчий шлях, гурт тільки одного разу побуває в Україні з концертом. І концерт цей зовсім скоро.

Double Comedy Show

Caribbean Club

14 серпня, 20:00

Вартість квитків: 250-750 грн / купити квитки

Зазвичай до середини серпня температура повітря поступово починає знижуватись, але попереду на нас чекає ЖАРА. Таку назву має нова програма веселих хлопців з Double Comedy Show, яку вони презентують київській публіці 14 серпня на сцені Caribbean Club. Ця команда гумористів давно довела влучність своїх жартів, і збирати аншлаги для них звична справа. Тож якщо вам хочеться добряче посміятися, послухавши якісний гумор, та додати своєму літу веселощів, то початок о 20:00.

TOM SODA "Акустика" під відкритим небом

Just in Space

16 серпня, 19:30

Вартість квитків: 300 грн / купити квитки

Цей молодий виконавець представляє нову хвилю поп-музики в Україні, виступ в Києві стане дебютним для Тома. Ліричні пісні будуть представлені у супроводі іспанської гітари і фортепіано, а ритм, що зачаровує, задасть кахон. Вечір пройдет на даху креативного простору Just in Space, що гарантує незвичайну атмосферу теплого літнього вечора.

"Білі Ночі"

Арт-завод "Платформа"

17-18 серпня

Вартість квитків:400-549 грн / купити квитки

Немає необхідності їхати далеко, щоб побачити "Білі Ночи". Більше того, протягом кількох років це явище спостерігається у Києві у два рази частіше, ніж у більшості притаманних для нього географічних зонах. Тому що двічі на рік, на Арт-заводі "Платформа" відбувається грандіозне дійство, де "ніч яскравіша за день". Цього разу вечірка знову збільшує свій розмах. П’ять танцполів чекають на тих, хто прийде танцювати під найрізноманітнішу музику більш ніж сотні виконавців. На території Арт-заводу також буде передбачено фото-зони та зони для відпочинку. І окремо варто згадати, що втомишись танцювати, гості "Білих Ночей" матимуть змогу підкріпитись надзвичайними стравами, за які відповідатимуть чарівники-кулінари з команди Ulichnaya Eda.

Kiasmos

Зелений Театр

18 серпня, 20:00

Вартість квитка: 750 грн / купити квитки

Як має звучати електронна музика, родом з країни фіордів, криги і туманів?

Складно сказати, якою вона має бути. Але дізнатись, якщо ще не знаєте, дуже легко, адже до Києва прямує із концертом електронний дует з Ісландії, Kiasmos. Двоє композиторів, відмінності у баченні яких настільки разюча, що мала б викликати відверте протиставлення, змогли досягти дивовижної гармонії спільного звучання. У той час, як Оулавюр Арнальдс задає творам піднесені та медитативні теми, його соратник за пультом, Андерс Расмуссен, вплітає в них сувору боротьбу та вічний рух. Разом це створює цілісне мистецтво. Їх музика показує тому, хто її слухає загадкові космічні далі, а того, хто цю музику танцює, вона у ті далі веде.

UNITED PEOPLE, Magic of Ethno Songs: A Capella

Caribbean Club

24 серпня, 19:00

Вартість квитків: 150-650 грн / купити квитки

У День Незалежності України хочемо запропонувати вам відвідати захід із національним колоритом, вражаючим вокалом та незвичною подачею. UNITED PEOPLE — жіночий вокальний колектив, котрий не має подібних у Європі. П’ятеро дівчат, що мають надзвичайні голоси, виконують а капела музику на перетині джазу, r’n’b, соулу та фанку, імітуючи голосом звучання музичних інструментів. На честь національного свята, артистки приготували програму з народних пісень, яку виконують у своїй неповторній манері.

Океан Ельзи

НСК "Олімпійський"

24 серпня, 20:00

Вартість квитків: 550-950 грн / купити квитки

Дискусії стосовно існування українського року, як музики світового масштабу, відпадають самі, якщо згадати про них. А не згадати, найімовірніше, не вийде, адже перша асоціація більшості людей, пов’язана з українською рок-музикою, є грут "Океан Ельзи". Святослав Вакарчук із гуртом майже рік не виступали в Україні, а зовсім нещодавно повернулись зі свтового турне з 30 країн на 4 континентах. І вже традиційно, ОЕ дадуть великий сольний концерт на День Незалежності, зібравши на найбільшій арені країни прихильників з усіх куточків України. Кожен такий концерт стає історичною подією, і є можливість стати її учасником.

Imagine Dragons

НСК "Олімпійський"

31 серпня, 20:00

Вартість квитків: 1090-2999 грн / купити квитки

Цього літа багато популярних світових музикантів вперше відвідали Україну з концертами, але сюрпризи тривають. Imagine Dragons везуть до нас свою нову платівку "Evolve". Одного разу, спалахнувши яскраво, зірка цього гурту продовжує сяяти на музичному небосхилі. Самі ж музиканти наполегливо працюють і вдосконалюють свою музику, і роблять з кожного живого виступу справжній вибух драйву та енергії.

Літо на ВДНГ

Вхід вільний

Незважаючи на те, що справа йде до осені, а багато хто вже відгуляли свої відпустки, протягом серпня у Києві можна буде знайти місце, де завжди безтурботно і радісно.

Мова про парку на ВДНГ. У цьому році від початку червня і до кінця серпня на 286 гектарах тут розмістили безліч місць для відпочинку.

Рекомендуємо до перегляду:

Нагадаємо, названі всі учасники грандіозного проекту "Українська пісня 2018".