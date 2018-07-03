Куда пойти в июле: лучшие мероприятия Киева

Лето в самом разгаре, и мероприятия, которыми будет насыщен июль, не дают об этом забыть

Фестивалей, концертов и вечеринок впереди настолько много, и все они такие яркие и заманчивые, что очень легко растеряться среди этого разнообразия. Чтобы вы могли выбрать себе занятие по душе, мы подготовили список интересных ивентов, которые совсем скоро пройдут в Киеве.

Сергей Притула и юмор-шоу "Вар’яти". Телесъемка

Film.ua

5-8, 12-16 июля, 18:30

Стоимость билета: 250 грн / купить билеты

Лучший комик Украины Сергей Притула еще в 2010 году собрал отборную комедийную банду "Вар’яти", с которой с тех пор успешно выступает с концертами по всей стране. С 2016 года в эфир Нового канала выходит их программа "Вар’яти-шоу", завоевавшая миллионы поклонников. На подходе новый сезон, и у вас есть шанс попасть на его съемки, которые пройдут с 5 по 8, а также с 12 по 16 июля. Воспользуйтесь уникальной возможностью первыми услышать свежие шутки "Вар’ятов", а может быть даже и лично принять участие в шоу, ведь парни известны своими интерактивами!

Опера под звездным небом

Планетарий

6 июля, 19:30

Стоимость билетов: 200-400 грн / купить билеты

Киевский планетарий совместно с Eclectic Sound Orchestra представляют свой новый мультимедийный проект, в рамках которого гости шоу смогут насладиться путешествием в звездные бездны под музыку лучших оперных арий. Молодые украинские исполнители, покорившие лучшие мировые сцены, такие как La Scala, создадут космическую атмосферу шоу, проведут зрителей по звездной истории. Это событие — возможность услышать шедевры оперы, созерцая красочные проекции на самом большом куполе Европы.

Soul Jazz from Texas: LEE MAYS

Caribbean Club

6 июля, 20:00

Стоимость билетов: 120-400 грн / купить билеты

Из Америки в Киев с единственным выступлением едет известный композитор, музыкант и вокалист Ли Мэйс, виртуоз чувственного smooth jazz. Этот человек с сияющей улыбкой старается вкладывать в свою музыку философию, которой придерживается и на жизненном пути. Еще будучи подростком в родном Техасе, Мэйс писал христианскую музыку и ездил с гастролями по Соединенным Штатам. Его пластинка "Shine your love" принесла артисту известность по всей стране. На концерте 6 июля Ли Мэйс выступит с командой украинских музыкантов.

Santa Muerte Carnival

Арт-завод Платформа

13-15 июля

Стоимость билета: 150 грн / купить билеты

До Киева добрался праздник, что своими ужасами, а вместе с тем экзотикой и весельем, ничем не уступает знаменитому Хэллоуину, и даже превосходит его своей аутентичностью. Ведь мало кто в День всех святых обращается к древним кельтским традициям праздника Самайн. А вот культ Святой Смерти, как ни парадоксально, жив и по сей день в Мексике! Три ночи подряд яркий Santa Muerte Carnival будет происходить на Арт-заводе Платформа. С 13 по 15 июля киевлян ждут танцы до упаду, экзотические блюда мексиканской кухни, и много других развлечений.

Fink

Зеленый Театр

18 июля, 20:00

Стоимость билетов: 759-2190 грн / купить билеты

Он возвращается в Украину!

Фото: Fink

Фин Гринолл, чье предыдущее выступление покорило сердца украинских слушателей, едет в Киев со своим новым альбомом Resurgam. Этот релиз перевернул представления о музыке исполнителя даже для самых преданных его поклонников. Работая на стыке инди-рока, блюза и фолка, Fink добился поистине неземного звучания, когда музыка дополняется невероятной харизмой и сильным голосом артиста. Не упустите шанс услышать это вживую на сцене Зелёного Театра в 20:00 18 июля.

LA COKA NOSTRA

Зеленый Театр

19 июля, 20:00

Стоимость билетов: 649-1099 грн. / купить билеты

Счастливая возможность для всех ценителей настоящего хардкор хип-хопа — нью-йоркские рэперы La Coka Nostra снова едут в Киев! За историю существования группы в ее составе выступало множество именитых исполнителей, а в записи их дебютного альбома принял участие сам Snoop Dog. На данный момент в группировке состоят трое участников — основатель команды Danny Boy, а также Ill Bill и Slaine. Каждый их концерт представляет собой настоящую бурю безумия, которая рождается на сцене, и многократно усиливается в зале. В Зелёном Театре 19 июля хип-хоп зазвучит в лучших традициях своего жесткого грува. Живой голос улиц Большого Яблока раздастся для украинских слушателей в 20:00. Камон!

ZEDD

Stereo Plaza

19 июля, 21:00

Стоимость билетов: 649-2549 грн / купить билеты

Впервые в Украине выступит один из самых известных диджеев современности, дебют которого в 2012 году был отмечен самим Армином Ван Бюреном. ZEDD — молодой исполнитель, удивительная карьера которого быстро подняла его в топы рейтингов самых популярных и высокооплачиваемых деятелей мировой электронной сцены, удостоив Grammy и множества других престижных наград.

Фото: ZEDD

Очень многие с нетерпением ждали визита ZEDDа в нашу страну, и вот уже 19 июля артист будет играть для киевской публики в Stereo Plaza. Начало в 21:00.

UPARK FESTIVAL 2018

Стадион Динамо

25-26 июля

Стоимость билетов: 999-2800 грн / купить билеты

Событие, которого все мы так долго ждали! Беспрецедентный для Украины по количеству выступающих звезд мирового масштаба фестиваль начнется совсем скоро. UPark Festival 2018 соберет на своей сцене такие коллективы как Gorillaz, Massive Attack, Kaleo, Bonobo, Tove Lo и Young Fathers, каждый из которых сам по себе является причиной быть на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского 25 и 26 июля. Также на фестивале засияют украинские звёзды — ONUKA и Yukо. Фест обещает стать в этом году одним из самых ярких, и не только в Украине. Без преувеличения, это будет историческое событие, которое останется в памяти на всю жизнь.

WARHAUS

Зеленый Театр

28 июля, 20:00

Стоимость билетов: 599-1290 грн / купить билеты

Следом за J. Bernardt в Киев с концертом едет проект еще одного участника Balthazar, Маартена Девольдере. WARHAUS, за сравнительно короткий срок своего существования, успел выпустить два альбома, и даже побывать с выступлениями в Украине. Оба его релиза имели невероятный успех, и сейчас артист не менее решительно настроен очаровать киевскую публику.

Фото: WARHAUS

В Зеленом Театре 28 июля Маартен готовится дарить нежность, скрытую в сплетениях мелодий и слов. Начало в 20:00.

Лето на ВДНГ

Вход свободный

На протяжении всего летнего сезона на территории экспоцентра ВДНГ найдется развлечение на любой вкус. На огромном пространстве комплекса будут размещены разнообразные локации для активного отдыха всей семьи. Любителей экстрима порадуют веревочные парки, площадки для пейнтбола, клуб верховой езды, и многие другие занятия для тех, кто привык проводить свободное время в движении. Для самых младших гостей ВДНГ будут открыты контактный зоопарк, ферма экзотических насекомых, множество развлекательно-образовательных кружков. От летней жары можно будет спастись у бассейна, или же “зависнуть” в саду гамаков. Отдельно следует упомянуть, что этим летом ВДНГ примет такие музыкальные фестивали, как Atlas Weekend, PROSTONEBA и Bad Mama Fest. Лето на ВДНГ — отличная возможность вкусить все прелести отпуска, при этом не покидая столицу.

Напомним, ранее в Киеве прошел фестиваль BELIVE 2018. За четыре дня на НСК "Олимпийский" выступили такие легендарные артисты, как Jamiroquai, Everything Everything, HURTS, HONNE, Parov Stelar Band и многие другие.