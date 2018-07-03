Куди піти у липні: кращі заходи Києва

Літо в самому розпалі, і заходи, якими буде насичений липень, не дають про це забути

Фестивалів, концертів та вечірок попереду настільки багато, і всі вони такі яскраві і привабливі, що дуже легко розгубитися серед цього розмаїття. Щоб ви могли вибрати собі заняття до душі, ми підготували список цікавих івентів, які зовсім скоро пройдуть в Києві.



Сергій Притула та гумор-шоу "Вар'яти". Телезйомка

Film.ua

5-8, 12-16 липня, 18:30

Вартість квитка: 250 грн / купити квитки

Кращий комік України Сергій Притула ще в 2010 році зібрав гарну комедійну банду "Вар'яти", з якою з тих пір успішно виступає з концертами по всій країні. З 2016 року в ефір Нового каналу виходить їхня програма "Вар'яти-шоу", що також завоювала мільйони прихильників. На підході новий сезон, і у вас є шанс потрапити на його зйомки, які пройдуть з 5 по 8, а також з 12 по 16 липня. Скористайтеся унікальною можливістю першими почути свіжі жарти "Вар'яти", а може бути навіть і особисто взяти участь в шоу, адже хлопці відомі своїми інтерактивами!

Опера під зоряним небом

Планетарій

6 липня, 19:30

Вартість квитків: 200-400 грн / купити квитки

Київський планетарій спільно з Eclectic Sound Orchestra представляють свій новий мультимедійний проект, в рамках якого гості шоу зможуть насолодитися подорожжю у зоряні безодні під музику найкращих оперних арій. Молоді українські виконавці, котрі підкорили кращі світові сцени, такі як La Scala, створять космічну атмосферу шоу, проведуть глядачів по зоряної історії. Ця подія - можливість почути шедеври опери, споглядаючи барвисті проекції на найбільшому куполі Європи.

Soul Jazz from Texas: LEE MAYS

Caribbean Club

6 липня, 20:00

Вартість квитків: 120-400 грн / купити квитки

З Америки до Києва з єдиним виступом їде відомий композитор, музикант і вокаліст Лі Мейс, віртуоз чуттєвого smooth jazz. Ця людина із сяючою посмішкою намагається вкладати в свою музику філософію, якої дотримується і на життєвому шляху. Ще будучи підлітком в рідному Техасі, Мейс писав християнську музику і їздив з гастролями Сполученими Штатами Америки. Його платівка "Shine your love" здобула артисту популярність по всій країні. На концерті 6 липня Лі Мейс виступить з командою українських музикантів.

Santa Muerte Carnival

Арт-завод Платформа

13-15 липня

Вартість квитка: 150 грн / купити квитки

До Києва дісталося свято, що своїми жахами, а разом з тим екзотикою і веселощами, нічим не поступається знаменитому Хеллоуїну, і навіть перевершує його своєю автентичністю. Адже мало хто у День всіх святих звертається до стародавніх кельтських традицій свята Самайн. А ось культ Святої Смерті, як не парадоксально, живий і донині в Мексиці! Три ночі поспіль яскравий Santa Muerte Carnival буде відбуватися на Арт-заводі Платформа. З 13 по 15 липня на киян чекають танці до упаду, екзотичні страви мексиканської кухні, і багато інших розваг.

Fink

Зелений Театр

18 липня, 20:00

Вартість квитків: 759-2190 грн / купити квитки

Він повертається в Україну!

Фото: Fink

Фін Грінолл, чий попередній виступ підкорив серця українських слухачів, їде до Києва зі своїм новим альбомом Resurgam. Цей реліз перегорнув уявлення про музику виконавця навіть у найвідданіших його шанувальників. Працюючи на стику інді-року, блюзу і фолку, Fink домігся воістину неземного звучання, коли музика доповнюється неймовірною харизмою і сильним голосом артиста. Не пропустіть шанс почути це вживу на сцені Зеленого Театру о 20:00 18 липня.

LA COKA NOSTRA

Зелений Театр

19 липня, 20:00

Вартість квитків: 649-1099 грн / купити квитки

Щаслива можливість для всіх поціновувачів справжнього хардкор хіп-хопу - нью-йоркські репери La Coka Nostra знову їдуть до Києва! За історію існування гурту в її складі виступало безліч іменитих виконавців, а в запису їх дебютного альбому взяв участь сам Snoop Dog. На дану мить угрупованні складається з трьох учасників - засновник команди Danny Boy, а також Ill Bill і Slaine. Кожен їхній концерт є справжню бурю божевілля, яка народжується на сцені, і багаторазово посилюється в залі. У Зеленому Театр 19 липня хіп-хоп зазвучить в кращих традиціях свого жорсткого грува. Живий голос вулиць Великого Яблука пролунає для українських слухачів о 20:00. Камон!

ZEDD

Stereo Plaza

19 липня, 21:00

Вартість квитків: 649-2549 грн / купити квитки

Уперше в Україні виступить один з найвідоміших діджеїв сучасності, дебют якого в 2012 році був відзначений самим Армін Ван Бюрен. ZEDD - молодий виконавець, дивовижна кар'єра якого швидко підняла його в топи рейтингів найпопулярніших і високооплачуваних діячів світової електронної сцени, удостоївши Grammy і безлічі інших престижних нагород.

Фото: ZEDD

Дуже багато з нетерпінням чекали на візит ZEDDа в нашу країну, і ось уже 19 липня артист буде грати для київської публіки в Stereo Plaza. Початок о 21:00.

UPARK FESTIVAL 2018

Стадіон Динамо

25-26 липня

Вартість квитків: 999-2800 грн / купити квитки

Подія, на яку всі ми так довго чекали! Безпрецедентний для України за кількістю виступаючих зірок світового масштабу фестиваль почнеться зовсім скоро. UPark Festival 2018 збере на своїй сцені такі колективи як Gorillaz, Massive Attack, Kaleo, Bonobo, Tove Lo і Young Fathers, кожен з яких сам по собі є причиною бути на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського 25 і 26 липня. Також на фестивалі засяють українські зірки - ONUKA і Yukо. Фест обіцяє стати в цьому році одним з найяскравіших, і не тільки в Україні. Без перебільшення, це буде історична подія, яка залишиться в пам'яті на все життя.

WARHAUS

Зелений Театр

28 липня, 20:00

Вартість квитків: 599-1290 грн / купити квитки

Одразу за J. Bernardt до Києва з концертом їде проект ще одного учасника Balthazar, Мартена Девольдере. WARHAUS, за порівняно короткий термін свого існування, встиг випустити два альбоми, і навіть побувати з виступами в Україні. Обидва його релізу мали неймовірний успіх, і зараз артист не менш рішуче налаштований зачарувати київську публіку.

Фото: WARHAUS

В Зеленому Театрі 28 липня Маартен готується дарувати ніжність, приховану в сплетеннях мелодій і слів. Початок о 20:00.

Літо на ВДНГ

Вхід вільний

Протягом усього літнього сезону на території експоцентру ВДНГ знайдеться розвага на будь-який смак. На величезному просторі комплексу будуть розміщені різноманітні локації для активного відпочинку всієї сім'ї. Любителів екстриму порадують мотузкові парки, майданчики для пейнтболу, клуб верхової їзди, і багато інших заняття для тих, хто звик проводити вільний час в русі. Для наймолодших гостей ВДНГ будуть відкриті контактний зоопарк, ферма екзотичних комах, безліч розважально-освітніх гуртків. Від літньої спеки можна буде врятуватися біля басейну, або ж "зависнути" в саду гамаків. Окремо слід згадати, що цього літа ВДНГ прийме такі музичні фестивалі, як Atlas Weekend, PROSTONEBA і Bad Mama Fest. Літо на ВДНГ - відмінна можливість скуштувати всю красу відпустки, при цьому не залишаючи столицю.

Нагадаємо, раніше у Києві пройшов фестиваль BELIVE 2018. За чотири дні на НСК "Олімпійський" виступили такі легендарні артисти, як Jamiroquai, Everything Everything, HURTS, HONNE, Parov Stelar Band і багато інших.