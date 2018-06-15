Куда пойти в Киеве: афиша событий на 16-17 июня

Гид по самым интересным культурным событиям украинской столицы

Куда пойти в Киеве на выходных, и где можно весело и увлекательно провести летний уикенд - расскажет Styler.

Выставка цветов "Мир Великанов"

Киев, 15-17 июня 2018 г, 09:00

Певческое поле

Билеты: 25 - 50 грн

"Мир Великанов" – такое название получила в этом году выставка цветов на Певческом поле. И ее масштабы, правда, впечатляют! Более 23 видов и более 200 тысяч цветов послужили основой для сотен гигантских инсталляций. А кроме этого: кинотеатр под открытым небом, зона для пикников, ярмарок хендмейда и самая длинная тюбинг-горка города для детей и взрослых.

Мотор'ролла

Киев, 15 июня 2018 г, 22:00

Docker Pub / Докер-Паб

Билеты: 125 - 200 грн

Выход последнего альбома рок-группы "Мотор'ролла" датируется 2015-м, а релиз нового, скорей всего, запланирован на этот год. Концерт в пятницу – это своего рода репетиция перед большой презентацией. Во время лайва группа сыграет новую музыку, которая войдет в альбом "МР", и раскачает своими давними хитами.

Белые Ночи

Киев, 15-16 июня 2018 г, 20:00

Арт-завод Платформа

Билеты: 450 - 650 грн

Несколько раз в году ночи на арт-заводе "Платформа" становятся ярче дней, метафан сыпется снегом на голову, а литры игристого льются рекой. Сразу две ночи в эти выходные соберут на сценах вечеринки электронщиков Digitalism, Merk & Kremont, Shiba San и еще около 80 музыкантов. Из новшеств – ивент в этом году добавил в свою программу зону Fast Married, услуги гадалки и самое настоящее фрик-шоу.

the Cancel

Киев, 16 июня 2018 г, 20:00

Зелёный Театр

Билеты: 250 грн

Украинская банда the Cancel продолжает умело балансировать на грани хип-хопа и современного джаза. И их новый альбом Case – хорошее тому доказательство. Услышать его впервые живьем, а вместе с тем и все лучшие тягучие мелодии из дискографии группы, можно будет уже в эту субботу. Так что, если ищите куда пойти, чтобы насладиться современной украинской музыкой, вам – на концерт группы.

Botanica Jazz - Ray Charles

Киев, 16 июня 2018 г, 20:00

Ботанический сад им. Гришко

Билеты: 250 - 450 грн

За свою карьеру Ray Charles записал 70 студийных альбомов и удостоился 17 номинаций на Grammy. Он дал более 10 000 концертов, под его музыку открывались Олимпийские игры и проходили лучшие вечеринки в Лос-Анджелесе. Его музыка – уже праздник сам по себе. В субботний вечер на лужайке киевского ботанического сада Old Fashioned Band возьмется сыграть лучшее из репертуара Рэя. Тем самым – подарить Киеву вечер джаза и соула, имени талантливого музыканта.

J. Bernardt

Киев, 17 июня 2018 г, 20:00

Зелёный Театр

Билеты: 499 -1290 грн

J. Bernardt – он же Йинте Депре из Balthazar – едет в Киев. С собой везет дебютный альбом Running Days. Пластинка в лучших традициях инди с примесями электроники и поп-музыки. Сам музыкант о своем проекте говорит, что это были поиски нового звучания. Ну, а чем закончились эти поиски бельгийца – Киев услышит уже в это воскресенье. Концерт J. Bernardt – как единственный правильный ответ на вопрос – куда пойти в Киеве в это воскресенье, чтобы красиво завершить неделю.

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