Куди піти у Києві: афіша подій на 16-17 червня

Гід по найцікавішим культурним подіям української столиці

Куди піти у Києві на вихідних, і де можна весело провести літній уїкенд - розповість Styler.

Виставка квітів "Світ Велетнів"

Київ, 15-17 червня 2018 р, 09:00,

Співоче поле

Квитки: 25 - 50 грн

"Світ Велетнів" – таку назву отримала в цьому році виставка квітів на Співочому полі. І її масштаби, правда, вражають! Понад 23 видів і понад 200 тисяч квітів стали основою для сотень гігантських інсталяцій. А крім цього: кінотеатр під відкритим небом, зона для пікніків, ярмарків хендмейд і найдовша тюбінг-гірка міста для дітей і дорослих.

Мотор'ролла

Київ, 15 червня 2018 р, 22:00

Docker Pub / Докер-Паб

Квитки: 125 - 200 грн

Вихід останнього альбому рок-гурту Мотор'ролла датується 2015-м, а реліз нового, ймовірніше за все, запланований на цей рік. Концерт у п'ятницю – це свого роду репетиція перед великою презентацією. Під час лайву бенд зіграє нову музику, яка увійде в альбом МР, і розкачає "Докер" своїми відомими хітами.

"Білі ночі"

Київ, 15-16 червня 2018 р, 20:00

Арт-завод Платформа

Квитки: 450 - 650 грн

Кілька разів на рік ночі на арт-заводі "Платформа" стають яскравішими днів, метафан сиплеться снігом на голову, а літри ігристого ллються рікою. Відразу дві ночі в ці вихідні зберуть на сценах вечірки – Digitalism, Merk & Kremont, Shiba San і ще близько 80 музикантів. З нового – івент в цьому році додав у свою програму зону Fast Married, послуги ворожки і справжнісіньке фрік-шоу.

the Cancel

Київ, 16 червня 2018 р, 20:00

зелений Театр

Квитки: 250 грн

Український гурт the Cancel продовжує вміло балансувати на межі хіп-хопу і сучасного джазу. І їх новий альбом Case – тому підтвердження. Почути його вперше наживо, а разом з тим і найкращі треки з дискографії команди, можна буде вже в цю суботу. Тож, якщо шукайте куди піти, аби насолодитися сучасною українською музикою, вам –на концерт the Cancel.

Botanica Jazz - Ray Charles

Київ, 16 червня 2018 р, 20:00

Ботанічний сад ім. Гришка

Квитки: 250 - 450 грн

За свою кар'єру Ray Charles записав 70 студійних альбомів і удостоївся 17 номінацій на Grammy. Він дав понад 10 000 концертів, під його музику відкривалися Олімпійські ігри і проходили кращі вечірки в Лос-Анджелесі. Його музика – вже свято сам по собі. У суботній вечір на галявині київського ботанічного саду Old Fashioned Band візьметься зіграти найкраще з репертуару Рея. Тим самим – подарувати Києву вечір джазу та соулу, імені талановитого музиканта.

J. Bernardt

Київ 17 червня 2018 р, 20:00

зелений Театр

Квитки: 499 -1290 грн

J. Bernardt – він же Йінте Депре з Balthazar – їде до Києва. З собою везе дебютний альбом Running Days. Платівка в кращих традиціях інді з домішками електроніки та поп-музики. Сам музикант про свій проект говорить, що це були пошуки нового звучання. Ну, а чим закінчилися ці пошуки бельгійця – Київ почує вже цієї неділі. Концерт J. Bernardt – як єдина правильна відповідь на питання – куди піти у Києві цієї неділі, аби красиво закінчити тиждень.

Дізнайтеся, що робити у "Парку корупції" на вихідних 16-19 червня.

Відео: Марш рівності в Києві пройде 17 червня