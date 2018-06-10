Лето в городе: где отдохнуть в Киеве всей семьей

Новый масштабный проект ВДНГ порадует всех, кто мечтает уехать в отпуск, но по каким-то причинам пока вынужден оставаться в городе

На ВДНГ разместили рекордное для Киева количество летних развлечений для семейного отдыха. В новом сезоне их намного больше, чем в прошлом. Все активности объединены под общим девизом "Давай в лето!".

Территория комплекса вместит зоны для гостей с различными интересами. Для семейного отдыха: контактный зоопарк, тропическая ферма "Планета бабочек", выставка древностей Paleomax, качельный парк KACHELI, музей-выставка иллюзий и 3D-картин.

Чтобы летом не пришлось делать паузу в культурном и интеллектуальном развитии детей и подростков, все лето на ВДНГ для них будут работать школа "Мидгард", научно-развлекательный центр "Країна роботів", сферический кинотеатр Teleport360 и smart-площадка "Лемурашник".

Любителей активного отдыха наверняка заинтересуют пейнтбольная площадка, веревочный парк, конный клуб и спортивный хаб Live.Love. Спасением от жары станут бассейн и сад гамаков.

Для ценителей искусства арт-резиденция Carbon планирует несколько экспозиций. Также на ВДНГ переедет "Театр марионеток". В течение всего лета дети и взрослые смогут не только смотреть спектакли, но и собственноручно мастерить куклы и играть на сцене театра.

И это еще не все. Администрация заявила, что до конца теплого сезона планируется открытие постоянно действующей ледовой арены и площадок для мини-футбола, а в течение двух лет – открытие Музея Науки.

ВДНГ было и остается местом проведения крупных международных и национальных фестивалей, выставок и ярмарок. Совсем недавно здесь финишировали Kyiv Food&Wine Festival, Tattoo Collection и Craft Beer Festival, а уже летом состоятся: празднование 60-летия ВДНГ, фестивали Atlas Weekend, Bad Mama Fest и PROSTONEBA, выставки новых и винтажных автомобилей и много других интересных событий.

Напомним, в Киеве прошел анти-ЗОЖный фестиваль Cheat Meal от команды Ulichnaya Eda на Арт-заводе "Платформа".