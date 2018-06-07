Фестивальное лето началось: как горожане отдохнули на Ulichnaya Eda

В эти выходные 2-3 июня прошел анти-ЗОЖный фестиваль Cheat Meal от команды Ulichnaya Eda на Арт-заводе "Платформа"

22 тыс. гостей учились контролируемо срывать диету, занимались спортом, покупали подарки на Gift Market и танцевали под С.К.А.Й. и Bahroma.

Фестиваль Cheat Meal о том, что можно иногда контролируемо срывать диету. В этом помогали 70 точек фуд-корта, среди них были и новые участники. Впервые приняли участие ресторан Barvy с оригинальными варениками из щуки и мяса дикого кабана. Десерты без углеводов от Keta Dieta приятно радовали нежнейшим тирамису. Также гости могли самостоятельно пожарить сочные стейки вместе с The L.I.B.L. В общем, можно были выбрать все, что угодно – от диетических блюд до жесткого читмила.

Еще на фестивале можно было научиться готовить. Нежнейшие сырники с клубничным и шоколадным соусами готовила команда Ulichnaya Eda для гостей на мангалах "Офир". В зоне De'Longhi виртуозы кухонного ремесла: Евгений Клопотенко, Асмик Гаспарян и Даня Кива, учили делать бельгийские вафли, пасту и блюда на гриле. Вечером в субботу Антон Шевелев готовил зеленый тайский карри, а в воскресение Григорий Герман рассказывал про тайные фишки приготовления панкейков.

Сразу после плотного обеда гости занимались спортом. Желающие катались на скимбордах, осваивали балансборды, тренировались с Татьяной Федорищевой (TGYM) и плавали в бассейне. А 2 июня прошел чемпионат Украины по баскетболу формата 3х3 Monbat Open. 28 команд соревновались за возможность поехать на соревнования в Словению в начале августа.

Здоровье - это не только про правильное питание. На фестивале проходила первая встреча из серии Pink Brunches для женщин, которые столкнулись с раком молочной железы. Этери Жданова рассказала про реабилитацию после заболевания, а в интерактивной зоне женщины смогли отдохнуть и расслабиться на beauty мастер-классе от косметического бренда.

В зоне Mama Lounge для матерей провела лекцию Алена Бернацкая про эмоциональное выгорание, а Нина Зайченко научила носить малышей в слингах.

Для тех, кто любит выбирать особенные подарки впервые организовали Gift Market. Более 50 точек с сотнями милых и красивых подарков: украшения, блокнотики, одежда и даже кожаные фетиш-маски.

Для семей с детьми сделали большой Kinder Park. Дети развлекались с аниматорами, прыгали на батутах, рисовали сотнями мелков и в общем были очень заняты без родителей. Бар для мамочек Mom is… наливал не только молочные коктейли, но и просеку. Для самых маленьких организовали зону пеленания и комнату для кормления.

Вечерняя программа зажигалась DJ-сетами и жаркими хедлайнерами фестиваля.

В субботу выступала группа С.К.А.Й. с новым альбомом и всеми любимыми хитами, а в воскресенье зеленую сцену качала Bahroma.

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