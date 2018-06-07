Фестивальне літо почалося: як городяни відпочили на Ulichnaya Eda

У ці вихідні 2-3 червня пройшов анти-ЗОЖний фестиваль Cheat Meal від команди Ulichnaya Eda на Арт-заводі "Платформа"

22 тис. осіб навчалися контрольовано зривати дієту, займалися спортом, купували подарунки на Gift Market і танцювали під С. К. А. Й. і Bahroma.

Фестиваль Cheat Meal про те, що іноді можна контрольовано зривати дієту. В цьому допомагали 70 точок фуд-корту, серед них були і нові учасники. Вперше взяв участь ресторан Barvy з оригінальними варениками з щуки і м'яса дикого кабана. Десерти без вуглеводів від Keta Dieta приємно радували найніжнішим тірамісу. Також гості могли самостійно посмажити соковиті стейки разом з The L. I. B. L. загалом, можна було вибрати все, що завгодно – від дієтичних страв до жорсткого чітміла.

Ще на фестивалі можна було навчитися готувати. Найніжніші сирники з полуничним і шоколадним соусами готувала команда Ulichnaya Eda для гостей на мангалах "Офіра". В зоні De'Longhi віртуози кухонного ремесла: Євген Клопотенко, Асмік Гаспарян і Даня Ківа, вчили робити бельгійські вафлі, пасту і страви на грилі. Увечері в суботу Антон Шевельов готував зелений тайський каррі, а в неділю Григорій Герман розповідав про таємні фішки приготування панкейків.

Відразу після щільного обіду гості займалися спортом. Бажаючі каталися на скімбордах, освоювали балансборди, тренувалися з Тетяною Федоріщевою (TGYM) і плавали в басейні. А 2 червня пройшов чемпіонат України з баскетболу формату 3х3 Monbat Open. 28 команд змагалися за можливість поїхати на змагання до Словенії на початку серпня.

Здоров'я - це не тільки про правильне харчування. На фестивалі проходила перша зустріч із серії Pink Brunches для жінок, які зіткнулися з раком молочної залози. Етері Жданова розповіла про реабілітацію після захворювання, а в інтерактивній зоні жінки змогли відпочити і розслабитися на beauty майстер-класі від косметичного бренду.

У зоні Mama Lounge для матерів провела лекцію Олена Бернацька про емоційне вигорання, а Ніна Зайченко навчила носити малюків у слінгах.

Для тих, хто любить вибирати особливі подарунки вперше організували Gift Market. Більше 50 точок з сотнями милих і гарних подарунків: прикраси, блокнотики, одяг і навіть шкіряні фетиш-маски.

Для сімей з дітьми зробили великий Kinder Park. Діти розважалися з аніматорами, стрибали на батутах, малювали сотнями крейди і загалом були дуже зайняті без батьків. Бар для матусь Mom is... наливав не тільки молочні коктейлі, але і просеку. Для самих маленьких організували зону сповивання і кімнату для годування.

Вечірня програма запалювалася DJ-сетами і жаркими хедлайнерами фестивалю.

В суботу виступала група С. К. А. Й. з новим альбомом і всіма улюбленими хітами, а в неділю зелену сцену качала Bahroma.

Нагадаємо, у Києві встановлять рекорд самого масового забігу з собаками.