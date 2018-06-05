В Киеве установят рекорд самого массового забега с собаками

24 июня каждый участник со своим четвероногим другом станет частью истории, приняв участие в "Наймасовішому забігу із собаками"

24 июня Фонд помощи бездомным животным "Happy Paw" проведет уже Третий Благотворительный "Забег с собаками", который состоится на территории парка Муромец (парк Дружбы народов) в Киеве. Участники со своими любимцами смогут преодолеть дистанции в 1 или 3 км. Также есть две дистанции для бегунов без собак - это 500 метров для детей (от 6 до 10 лет) и классический забег на 5 км. На детскую дистанцию регистрация бесплатная.

Самый большой сюрприз, который подготовили организаторы, - это регистрация рекорда Украины! Именно 24 июня каждый участник со своим четвероногим другом станет частью истории, приняв участие в "Наймасовішому забігу із собаками". Достижение будет фиксировать Национальный Реестр Рекордов.

Фото: Забег с собаками (пресс-служба)

Первые 200 зарегистрированных участников получат крутые стартовые наборы, а победители и призеры на каждой из дистанций - подарки от партнеров.

Для четвероногих участников организаторы также подготовили много сюрпризов: месячный запас корма Brit, витамины 8in1, сертификаты на ветеринарную диагностику, новенький ошейник и поводок, биопакеты для уборки, а также бесплатные консультации от грумеров, ветеринаров и кинологов.

Маленьких посетителей будет ждать детская зона от Экспериментаниума и Детской Планеты: нескучные опыты с созданием джедайского меча, LEGO-зона, мастер-классы и candy-бар. А также: фуд-корт, аниматоры, благотворительная лотерея и масса положительных эмоций!

Амбассадорами мероприятия стали ONUKA, Жан Беленюк, Егор Гордеев, Юлия МакГаффи, Виталий Дейнега, Зоя Литвин, Василий Крутчак, DJane Anesty.

Организаторы позаботились об удобстве всех участников и гостей мероприятия. Поэтому на время проведения забега от станции метро "Почайна" (бывшая "Петровка") к месту проведения забега будет курсировать бесплатный автобус.

Все собранные средства будут потрачены на строительство выгульной площадки для собак. Зарегистрироваться на забег можно по ссылке.

Вход на территорию мероприятия: свободный

Место проведения: Парк Муромец (парк Дружбы народов)

Время проведения: 08:00 - 13:00 (старт забега - 09:15)

Напомним, в Киеве малыши состязались на скорость в ходунках.