У Києві встановлять рекорд наймасовішого забігу із собаками

24 червня кожен учасник зі своїм чотирилапим другом стане частиною історії, взявши участь у "Наймасовішому забігу із собаками"

24 червня Фонд допомоги безпритульним тваринам "Happy Paw" проведе вже Третій Благодійний "Забіг із собаками", який відбудеться на території парку Муромець (парк Дружби народів) у Києві. Учасники зі своїми улюбленцями зможуть подолати дистанції в 1 або 3 км. Також є дві дистанції для бігунів без собак – це 500 метрів для дітей (від 6 до 10 років) та класичний забіг на 5 км. На дитячу дистанцію реєстрація безкоштовна.

Найбільший сюрприз, який підготували організатори, – це реєстрація рекорду України! Саме 24 червня кожен учасник зі своїм чотирилапим другом стане частиною історії, взявши участь у "Наймасовішому забігу із собаками". Досягнення фіксуватиме Національний Реєстр Рекордів.

Фото: Забіг із собаками (прес-служба)

Перші 200 зареєстрованих учасників отримають круті стартові набори, а переможці та призери на кожній з дистанцій – подарунки від партнерів: грошовий сертифікат від Saucony, місячний запас води від Моршинської, сертифікат Bodo, крісло Bruni та багато іншого!

Для чотирилапих учасників організатори також підготували багато сюрпризів: місячний запас корму Brit, вітаміни 8in1, сертифікати на ветеринарну діагностику, новенький нашийник та повідок, біопакети для прибирання, а також безкоштовні консультації від грумерів, ветеринарів і кінологів.

Найменших відвідувачів чекатиме інтерактивна зона від Експериментаніуму та Дитячої Планети: ненудні досліди із створенням джедайського меча, LEGO-зона, майстер-класи та candy-бар. А також: фуд-корт, аніматори, благодійна лотерея та маса позитивних емоцій!

Амбасадорами заходу стали ONUKA, Жан Беленюк, Єгор Гордєєв, Юлія МакГаффі, Віталій Дейнега, Зоя Литвин, Василь Крутчак, DJane Anesty.

Також організатори подбали про зручність усіх учасників та гостей заходу. Тому на час проведення забігу від станції метро "Почайна" (колишня "Петрівка") до місця проведення забігу курсуватиме безкоштовний автобус.

Всі зібрані кошти будуть витрачені на будівництво вигульного майданчика для собак. Зареєструватись на забіг можна за посиланням.

Вхід на територію заходу: вільний

Місце проведення: Парк Муромець (парк Дружби народів)

Час проведення: 08:00 - 13:00 (старт забігу - 09:15)

Нагадаємо, в Києві малюки змагалися на швидкість у ходунках.