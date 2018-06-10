Літо в місті: де відпочити у Києві всією сім'єю

Новий масштабний проект ВДНГ порадує всіх, хто мріє виїхати у відпустку, але з якихось причин поки змушений залишатися у місті

На ВДНГ розмістили рекордну для Києва кількість літніх розваг для сімейного відпочинку. У новому сезоні їх набагато більше, ніж у минулому. Всі активності об'єднані під загальним девізом "Давай в літо!".

Територія комплексу вмістить зони для гостей з різними інтересами. Для сімейного відпочинку: контактний зоопарк, ферма комах "Планета метеликів", виставка стародавностей Paleomax, парк гойдалок KACHELI, музей-виставка ілюзій і 3D-картин.

Щоб влітку не довелося робити паузу в культурному та інтелектуальному розвитку дітей та підлітків, все літо на ВДНГ для них будуть працювати школа "Мидгард", науково-розважальний центр "Країна роботів", сферичний кінотеатр Teleport360 і smart-майданчик "Лемурашнік".

Любителів активного відпочинку напевно зацікавлять пейнтбольна площадка, мотузковий парк, кінний клуб і спортивний хаб Live.Love. Порятунком від спеки стануть басейн і сад гамаків.

Для цінителів мистецтва арт-резиденція Carbon планує кілька експозицій. Також на ВДНГ переїде "Театр маріонеток". Протягом усього літа діти і дорослі зможуть не тільки дивитися вистави, але й майструвати власноруч ляльки і грати на сцені театру.

І це ще не все. Адміністрація заявила, що до кінця теплого сезону планується відкриття постійно діючої льодової арени та майданчиків для міні-футболу, а протягом двох років – відкриття Музею Науки.

ВДНГ було і залишається місцем проведення великих міжнародних і національних фестивалів, виставок та ярмарків. Зовсім недавно тут фінішували Kyiv Food&Wine Festival, Tattoo Collection Craft Beer Festival, а вже влітку відбудуться: святкування 60-річчя ВДНГ, фестивалі Atlas Weekend, Bad Mama Fest і PROSTONEBA, виставки нових і вантажних автомобілів та багато інших цікавих подій.

Нагадаємо, в Києві пройшов анти-ЗОЖний фестиваль Cheat Meal від команди Ulichnaya Eda на Арт-заводі "Платформа".