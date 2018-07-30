Лейбл Masterskaya анонсировал лайн-ап своей сцены на Koktebel Jazz Festival

Афиша фестиваля

Артисты и друзья лейбла разделят сцену Nu Jazz 17 августа

Лейбл Masterskaya анонсировал исполнителей, которые выступят на Koktebel Jazz Fest. Среди исполнителей - Группа [O], Yuko, Alina Pash, Счастливые люди + секретный гость. Кроме музыкальной программы также планируются оффлайн активности на территории фестиваля.

Группа [O] ​​- Киевский электро-поп коллектив, который обратил на себя внимание после выпуска мини-альбома "Самий сок". Песни попали в ротацию на радиостанции страны, а группа начала активную фестивальную деятельность - Atlas Weekend, Белые Ночи, Уличная Еда, Hedonism, Львівска акустична феєрія, Летние ночи Одесса и другие.

Фото: артисты лейбла Masterskaya (пресс-служба)

YUKO - дуэт Стаса Королева и Юлии Юриной, известный своим сочетанием украинских народных текстов и разноплановой электронной музыки. Их дебютный альбом Ditch 2017 получил положительные отзывы критиков и слушателей, а первый сольный концерт в клубе Атлас собрал солд-аут. В 2018 году получили награду APPS Music & SZIGET: Awards в категории Youth.

Alina Pash - певица, сочетающая хип хоп и поп мотивы украинской музыки девяностых. 15 апреля 2018 презентовала дебютный сингл "Бітанґа", и видеоклип к нему, который набрал больше 300 000 просмотров.

Счастливые люди - музыкальный проект поэта Дениса Ржавского. В сентябре 2017 вышел дебютный сингл "Соленая карамель", куда вошли треки "Благая весть" и "Silicon Valley" - визитная карточка группы. В ноябре группа выпустила клип на "Silicon Valley" а в января 2018 года группа представила EP "Время учиться кодить". Выступали на фестивале Burning Man 2017.

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Ранее мы писали о том, что на Koktebel Jazz Festival выступят легенды ямайского рэгги. Этот квинтет является одним из наиболее почитаемых и любимых рэгги-коллективов в мире. Поднявшись на вершину успеха в 70-х, бенд никогда не опускал планку.

Напомним, "Бумбокс" и The Gitas показали мощный клип на эмоциональную песню "Тримай мене".

Видео: Бумбокс & The Gitas презентовали новый клип