Лейбл Masterskaya анонсував лайн-ап своєї сцени на Koktebel Jazz Festival

Афіша фестивалю

Артисти і друзі лейблу розділять сцену Nu Jazz 17 серпня

Лейбл Masterskaya анонсував виконавців, які виступатимуть на Koktebel Jazz Fest. Серед виконавців - Група [O], Yuko, Alina Pash, Счастливые люди + секретний гість. Крім музичної програми також плануються оффлайн активності на території фестивалю.

Гурт [O] - Київський електро-поп колектив, який звернув на себе увагу після випуску міні-альбому "Самий сік". Пісні потрапили в ротацію на радіостанції країни, а гурт почав активну фестивальну діяльність - Atlas Weekend, Білі Ночі, Вулична Їжа, Hedonism, Львівска акустична феєрія, Літні ночі Одеса та інші.

Фото: артисти лейблу Masterskaya (прес-служба)

YUKO - дует Стаса Корольова та Юлії Юріної, що відомий своїм поєднанням українських народних текстів та різнопланової електронної музики. Їх дебютний альбом Ditch 2017 року отримав схвальні відгуки критиків та слухачів, а перший сольний концерт у клубі Атлас зібрав солд-аут. У 2018 році отримали нагороду APPS Music & SZIGET: Awards у категорії Youth.

Alina Pash - співачка, що поєднує хіп хоп і поп мотиви української музики 90-их. 15 квітня 2018 року презентувала дебютний сингл “Бітанґа”, та відеокліп до нього, котрий набрав більше 300 000 переглядів.

Счастливые люди - музичний проект поета Дениса Ржавського. У вересні 2017 року вийшов дебютний сингл “Соленая карамель”, куди увійшли треки ”Благая весть” і “Silicon Valley” - візитна картка гурту. У листопаді група випустила кліп на “Silicon Valley” а у січні 2018 року група представила EP “Время учиться кодить”. Виступали на фестивалі Burning Man 2017.

Посилання на захід в Facebook. Посилання на продаж абонементів.

Раніше ми писали про те, що на Koktebel Jazz Festival виступлять легенди ямайського реггі. Цей квінтет є одним з найбільш шанованих і улюблених реггі-колективів у світі. Піднявшись на вершину успіху в 70-х, бенд ніколи не опускав планку.

Нагадаємо, "Бумбокс" і The Gitas показали потужний кліп на емоційну пісню "Тримай мене".

Відео: Бумбокс & The Gitas презентували новий кліп