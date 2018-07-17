Ola-ola Santa Muerte! В Киеве прошел первый карнавал от Ulichnaya Eda (фото)

Santa Muerte на арт-заводе "Платформа" (фото: пресс-служба фестиваля)

На выходных в Киеве прогремел первый карнавал Santa Muerte

13-15 июля в Киеве на арт-заводе "Платформа" прошел первый Santa Muerte Carnival.

Вдохновившись образами мексиканского праздника Dia de los Muertos, команда Ulichnaya Eda построила мексиканский городок La Platforma. 18 тыс. гостей учились сальсе и бачате, думали о смысле жизни в мистическом лабиринте и танцевали под ритмы барабанов в карнавальном шествии.

Santa Muerte на арт-заводе "Платформа" (фото: пресс-служба фестиваля)

Городок La Platforma продумали до мельчайших деталей так, что гости чувствовали себя, как в Мексике все три дня. Начиная от огромного черепа в цветах на входе, сотнями флажков, базаром с "только что постиранными" одеждами, заканчивая церковью с живыми петухом Эскобаром и курицей Фридой - все помогало чувствовать себя весело и легко, как в стране близ экватора. Каждого вошедшего приветствовал мэр Алехандро, который помогал определиться с маршрутом по городу и немного по жизни. Он знал, куда пройти за лучшим буррито и где находится местный базар. Для настроения Алехандро угощал текилой и предлагал захватить предсказание.

Santa Muerte на арт-заводе "Платформа" (фото: пресс-служба фестиваля)

Карнавальное настроение поддержали гости, которые с радостью наряжались и наносили грим. Если вдруг кто-то не успел подготовиться заранее в La Platforma можно было купить концептуальный костюм, а 20 визажистов бесплатно завершали образ.

Santa Muerte на арт-заводе "Платформа" (фото: пресс-служба фестиваля)

В течение дня гости готовились к карнавальному шествию: учились танцевать латиноамериканские танцы и вместе отбивали ритм на барабанных мастер-классах.

Santa Muerte на арт-заводе "Платформа" (фото: пресс-служба фестиваля)

За гастро-впечатления отвечали 60 участников фуд-корта. Каждый из них подготовил особенное мексиканское блюдо. Тако, буррито, начос и кесадилья – это небольшая часть кулинарных шедевров мексиканской кухни. Кстати, с 2010 она в списке всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Поговаривают, что резиденты фуд-корта Ulichnaya Eda ее значительно обогатили.

Santa Muerte на арт-заводе "Платформа" (фото: пресс-служба фестиваля)



В 22:00 началось карнавальное шествие во главе с ее величеством Santa Muerte. Под барабаны, взрывы хлопушек и мексиканские пения все гости собрались на площади Piazza. Кульминацией карнавала было огненное шоу, горячие мексиканские танцы и завораживающая музыка.

Santa Muerte на арт-заводе "Платформа" (фото: пресс-служба фестиваля)

В городке построили особенный район "На грани миров". Это место, где обитает прекрасная Santa Muerte. Чтобы добраться к ней, гостям приходилось пройти мистический лабиринт и 6 квест-комнат с испытаниями.

Танцевать до рассвета в мексиканском ритме и знакомиться с харизматичным народом La Platforma было просто, ведь на сцене врывались KADNAY, PATSYKI Z FRANEKA, и Michelle Andrade. За латиноамериканский бит отвечали Антонио Гомез, КРУЗ - TONY REMOL band, GIPSY VOICE, Сaffe СON Leche, GypsyLyre и Група Ray Band.

Santa Muerte на арт-заводе "Платформа" (фото: пресс-служба фестиваля)

Семьи с детьми также с удовольствием проводили время. Для малышей построили большую зону развлечений. Им наносили аква-грим, учили делать оригами, а также развлекали боулингом, на батуте и разными бассейнами. Традиционно родители могли оставить детей в детском саду на несколько часов, чтобы прогуляться по мексиканскому городу.

Santa Muerte на арт-заводе "Платформа" (фото: пресс-служба фестиваля)

Напомним, 25-26 июля на стадионе "Динамо" представят свои лайвы одни из самых топовых артистов мира.