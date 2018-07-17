Ola-ola Santa Muerte! У Києві пройшов перший карнавал від Ulichnaya Eda (фото)

Santa Muerte на арт-заводі "Платформа" (фото: прес-служба фестивалю)

На вихідних у Києві прогримів перший карнавал Santa Muerte

13-15 липня в Києві на арт-заводі "Платформа" пройшов перший Santa Muerte Carnival.

Надихнувшись образами мексиканського свята Dia de los Muertos, команда Ulichnaya Eda побудувала мексиканське містечко La Platforma. 18 тис. гостей вчилися сальсі і бачате, думали про сенс життя в містичному лабіринті і танцювали під ритми барабанів в карнавальному ході.

Santa Muerte на арт-заводі "Платформа" (фото: прес-служба фестивалю)

Містечко La Platforma продумали до найменших деталей так, що гості відчували себе, як у Мексиці, всі три дні. Починаючи від величезного черепа у квітах на вході, сотнями прапорців, з базаром, закінчуючи церквою з живими півнем Ескобаром і куркою Фрідою - все допомагало відчувати себе весело і легко, як у країні поблизу екватора. Кожного, хто увійшов, вітав мер Алехандро, який допомагав визначитися з маршрутом по місту і трохи за життя. Він знав, куди пройти за кращим буріто і де знаходиться місцевий базар. Для настрою Алехандро пригощав текілою і пропонував захопити передбачення.

Santa Muerte на арт-заводі "Платформа" (фото: прес-служба фестивалю)

Карнавальний настрій підтримали гості, які з радістю вбиралися і наносили грим. Якщо раптом хтось не встиг підготуватися заздалегідь в La Platforma можна було купити концептуальний костюм, а 20 візажистів безкоштовно завершували образ.

Santa Muerte на арт-заводі "Платформа" (фото: прес-служба фестивалю)

Протягом дня гості готувалися до карнавальної ходи: вчилися танцювати латиноамериканські танці і разом відбивали ритм на барабанних майстер-класах.

Santa Muerte на арт-заводі "Платформа" (фото: прес-служба фестивалю)

За гастро-враження відповідали 60 учасників фуд-корту. Кожен з них підготував особливе мексиканське блюдо. Тако, буріто, начос і кесаділья – це невелика частина кулінарних шедеврів мексиканської кухні. До речі, з 2010 вона в списку всесвітньої нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Подейкують, що резиденти фуд-корту Ulichnaya Eda її значно збагатили.

Santa Muerte на арт-заводі "Платформа" (фото: прес-служба фестивалю)

В 22:00 почалося карнавальна хода на чолі з її величністю Santa Muerte. Під барабани, вибухи хлопавок і мексиканські співи всі гості зібралися на площі Piazza. Кульмінацією карнавалу було вогняне шоу, гарячі мексиканські танці і зачаровуюча музика.

Santa Muerte на арт-заводі "Платформа" (фото: прес-служба фестивалю)

У містечку побудували особливий район "На межі світів". Це місце, де живе прекрасна Santa Muerte. Щоб дістатися до неї, гостям доводилося пройти містичний лабіринт і 6 квест-кімнат з випробуваннями.

Танцювати до світанку в мексиканських ритмах і знайомитися з харизматичним народом La Platforma було просто, адже на сцені вривалися KADNAY, PATSYKI Z FRANEKA і Michelle Andrade. За латиноамериканський біт відповідали Антоніо Гомез, КРУЗ - TONY REMOL band, GIPSY VOICE, Сaffe СON Leche, GypsyLyre і Група Ray Band.

Santa Muerte на арт-заводі "Платформа" (фото: прес-служба фестивалю)

Сім'ї з дітьми також із задоволенням проводили час. Для малюків побудували велику зону розваг. Їм накладали аква-грим, вчили робити орігамі, а також розважали боулінгом на батуті і різними басейнами. Традиційно батьки могли залишити дітей у дитячому садку на кілька годин, щоб прогулятися по мексиканському місті.

Santa Muerte на арт-заводі "Платформа" (фото: прес-служба фестивалю)

Нагадаємо, 25-26 липня на стадіоні "Динамо" представлять свої лайви одні з самих топових артистів світу.