Santa Muerte: Ulichnaya Eda устроит ночной карнавал

Ulichnaya Eda (фото: пресс-служба)

Таинственные традиции, театральные постановки, карнавальное шествие и мексиканская еда перенесут гостей арт-завода "Платформа" в Мексику на три дня

13-15 июля в Киеве на арт-заводе "Платформа" пройдет первый карнавал по мотивам мексиканского праздника Día de los Muertos. Карнавалить киевляне и гости столицы будут с 16:00 до 4:00 в пятницу и субботу. В воскресенье - дневной ивент Ulichnaya Eda. Santa Muerte (с 12:00 до 23:00).

Ulichnaya Eda устроит ночной карнавал

Вдохновившись мультиком "Тайна Коко", команда Ulichnaya Eda познакомит Киев с удивительной культурой Мексики, где ежегодно празднуют день Святой Смерти или Día de los Muertos. В день, когда тысячи мексиканцев выходят на улицы в ярких одеждах и красивом гриме. Жители поют, танцуют и радуются жизни, ведь она у них одна.

Ulichnaya Eda устроит ночной карнавал (фото: пресс-служба)

В эти дни знакомый всем арт-завод "Платформа" превратится в La Platforma – небольшой мексиканский городок. Гуляя по нему, стоит пообщаться с мэром города, зайти на местный колоритный рынок. Найти умиротворение в часовне с исповедальней, а ощущение поострее – в мистическом лабиринте с квестами в павильоне Lit 3.1. После гостей мероприятия ждут выступления KADNAY и Michelle Andrade. А вспомнить детство можно будет под просмотры мексиканских сериалов.

Также в городке можно будет сделать себе красочный макияж или грим в стиле sugar face совсем бесплатно.

Ulichnaya Eda устроит ночной карнавал (фото: пресс-служба)

Участники фуд-корта подготовили специальные уникальные мексиканские позиции, которые попробовать можно будет только в рамках фестиваля. Тако, буррито, начос и даже украинская текила и настойки – каждый сможет найти что-то новое и по душе.

Ulichnaya Eda устроит ночной карнавал (фото: пресс-служба)

В 22:00 начнется сам карнавал во главе с ее величеством Santa Muerte. Площадь Piazza станет его эпицентром. Танцы до рассвета в мексиканском ритме и знакомства с харизматичным народом La Platforma.

"Мы будем рады видеть и взрослых и малышей. Мы тщательно подготовились к этой встрече. В программе - занятные мастер-классы: рисование на камнях, лепка из умного пластилина, оригами. В распоряжении детей зоны с песочницами, бассейном с шарами, рыбалкой и бесплатным аквагримом. Их развлекут аниматоры и пригласят в детский кинотеатр на тематические мультики: "Тайна Коко", "Книга Жизни и Рио". Показы продлятся до 24:00", - рассказали организаторы.

Билеты на Santa Muerte Carnival, который пройдет на арт-заводе "Платформа" с 13-15 июля, можно купить по ссылке.

Ulichnaya Eda устроит ночной карнавал

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