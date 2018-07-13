Santa Muerte: Ulichnaya Eda влаштує нічний карнавал

Ulichnaya Eda (фото: прес-служба)

Таємничі традиції, театральні постановки, карнавальна хода і мексиканська їжа перенесуть гостей арт-заводу "Платформа" в Мексику на три дні

13-15 липня в Києві на арт-заводі "Платформа" пройде перший карнавал за мотивами мексиканського свята Día de los Muertos. Карнавалити кияни та гості столиці будуть з 16:00 до 4:00 в п'ятницю і суботу. У неділю - денний івент Ulichnaya Eda. Santa Muerte (з 12:00 до 23:00).

Ulichnaya Eda влаштує нічний карнавал

Надихнувшись мультиком "Таємниця Коко", команда Ulichnaya Eda познайомить Київ з дивовижною культурою Мексики, де щорічно святкують день Святої Смерті або Día de los Muertos. В день, коли тисячі мексиканців виходять на вулиці в яскравих шатах і красивому гримі. Жителі співають, танцюють і радіють життю, адже воно у них одне.

Ulichnaya Eda влаштує нічний карнавал (фото: прес-служба)

У ці дні знайомий всім арт-завод "Платформа" перетвориться в La Platforma – невелике мексиканське містечко. Гуляючи по ньому, варто поспілкуватися з мером міста, зайти на місцевий колоритний ринок. Знайти заспокоєння в каплиці, а відчуття погостріше – в містичному лабіринті з квестами в павільйоні Lit 3.1. Після цього гостей заходу чекають виступи KADNAY і Michelle Andrade. А згадати дитинство можна буде під перегляди мексиканських серіалів.

Також у містечку можна буде зробити собі яскравий макіяж, грим в стилі sugar face зовсім безкоштовно.

Ulichnaya Eda влаштує нічний карнавал (фото: прес-служба)

Учасники фуд-корту підготували спеціальні унікальні мексиканські позиції, які спробувати можна буде тільки в рамках фестивалю. Тако, буріто, начос і навіть українська текіла і настоянки – кожен зможе знайти щось нове і по душі.

Ulichnaya Eda влаштує нічний карнавал (фото: прес-служба)

О 22:00 розпочнеться сам карнавал на чолі з її величністю Santa Muerte. Площа Piazza стане його епіцентром. Танці до світанку в мексиканській ритмі і знайомства з харизматичним народом La Platforma.

"Ми будемо раді бачити і дорослих і малят. Ми ретельно підготувалися до цієї зустрічі. В програмі - цікаві майстер-класи: малювання на каменях, ліплення з розумного пластиліну, орігамі. У розпорядженні дітей зони з пісочницями, басейном з кульками, риболовлею і безкоштовним аквагримом. Їх розважатимуть аніматори та запросять в дитячий кінотеатр на тематичні мультики: "Таємниця Коко", "Книга Життя і Ріо". Покази триватимуть до 24:00", - розповіли організатори.

Квитки на Santa Muerte Carnival, який пройде на арт-заводі "Платформа" з 13-15 липня, можна купити за посиланням.

Ulichnaya Eda влаштує нічний карнавал

Раніше засновник Koktebel Jazz Festival Лілія Млинарич розповіла про фестиваль.