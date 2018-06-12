Топовые диджеи мира: названы главные хедлайнеры фестиваля "Белые Ночи"

Гостей ожидают 5 сцен, 100 артистов, более 30 фуд-кортов и 3D-mapping
Digitalism, Merk & Kremont, Shiba San и Adrian Hour - главные хедлайнеры фестиваля "Белые Ночи", который пройдет в Киеве на арт-заводе "Платформа" 15-16 июня.
По словам организаторов фестиваля, эти проекты - "не просто европейские привозы".
"Они входили в топ лучших диджеев мира по версии DJ Mag, разрывали чарты Beatport десятки недель подряд, а география их выступлений оставляет позади даже тревел блогеров", - отметили представители "Белые Ночи".
Фестиваль "Белые Ночи" (фото: пресс-служба)
На мероприятии гостей ждут более десятка разнообразных зон и каждая из них - особое место. Так, в бьюти-плейсе мастера сделают мейк, стрижки и укладки. Самые смелые смогут сделать татуировки на память.
Также посетителей ожидают зона fast married с быстрыми свадьбами, арт-инсталляции, кинотеатр, фрик-шоу и перфоманс шоу балета MyWay, диджей-сет ведущего радио "Аристократы" Влада Буйвола, фуд-корты, аллея баров с фирменными коктейлями и многое другое.
Фестиваль "Белые Ночи" (фото: пресс-служба)
Добавим, что на фестивале "Белые Ночи" будет 5 сцен:
"Декораторы уже скупают весь метафан в городе, готовя различные фотозоны и инсталляции. 3D-маппингом займется компания, получившая золото за шоу на фестивале Berlin Festival of Light", - добавили организаторы.
Фестиваль "Белые Ночи" (фото: пресс-служба)
Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке.
Кстати, на фестивале BELIVE состоится 2nd Kyiv International Stand up Comedy Week.