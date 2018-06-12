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Топовые диджеи мира: названы главные хедлайнеры фестиваля "Белые Ночи"

STYLERДосуг        12.06.2018 - 12:28
Фрагмент афиши фестиваля "Белые Ночи"
Фрагмент афиши фестиваля "Белые Ночи"

Гостей ожидают 5 сцен, 100 артистов, более 30 фуд-кортов и 3D-mapping

Digitalism, Merk & Kremont, Shiba San и Adrian Hour - главные хедлайнеры фестиваля "Белые Ночи", который пройдет в Киеве на арт-заводе "Платформа" 15-16 июня.

По словам организаторов фестиваля, эти проекты - "не просто европейские привозы". 

"Они входили в топ лучших диджеев мира по версии DJ Mag, разрывали чарты Beatport десятки недель подряд, а география их выступлений оставляет позади даже тревел блогеров", - отметили представители "Белые Ночи".

Фестиваль "Белые Ночи" (фото: пресс-служба)

На мероприятии гостей ждут более десятка разнообразных зон и каждая из них - особое место. Так, в бьюти-плейсе мастера сделают мейк, стрижки и укладки. Самые смелые смогут сделать татуировки на память.

Также посетителей ожидают зона fast married с быстрыми свадьбами, арт-инсталляции, кинотеатр, фрик-шоу и перфоманс шоу балета MyWay, диджей-сет ведущего радио "Аристократы" Влада Буйвола, фуд-корты, аллея баров с фирменными коктейлями и многое другое.

Фестиваль "Белые Ночи" (фото: пресс-служба)

Добавим, что на фестивале "Белые Ночи" будет 5 сцен:

  • Main Stage с Digitalism, Cape Cod, Cepasa, а также Salat Showcase.
  • Backyard stage с хаус-диджеями Terry Raze, Lyamin, Musson, Dastish Fantastish, Kinree, Hanna, Kasey Kaotto, Den Pest, Gosh.
  • Masterskaya Stage с группой [O], LAYAH, Jonathan Livingston, Sealand Airlines, LemOjOvie, Lolita Kox, Pahatam, Levani, Mikola, Aero Benin и P.Pat.
  • Inside Stage и Martini Stage.

"Декораторы уже скупают весь метафан в городе, готовя различные фотозоны и инсталляции. 3D-маппингом займется компания, получившая золото за шоу на фестивале Berlin Festival of Light", - добавили организаторы.

Фестиваль "Белые Ночи" (фото: пресс-служба)

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке.

Кстати, на фестивале BELIVE состоится 2nd Kyiv International Stand up Comedy Week.

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Теги: фестиваль
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