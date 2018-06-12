Топові діджеї світу: названі головні хедлайнери фестивалю "Білі Ночі"

Гостей очікують 5 сцен, 100 артистів, більше 30 фуд-кортів і 3D-mapping
Digitalism, Merk & Kremont, Shiba San і Adrian Hour - головні хедлайнери фестивалю "Білі Ночі", який пройде в Києві на арт-заводі "Платформа" 15-16 червня.
За словами організаторів фестивалю, ці проекти - "не просто європейські привози".
"Вони входили в топ кращих діджеїв світу за версією DJ Mag, розривали чарти Beatport десятки тижнів поспіль, а географія їх виступів залишає позаду навіть тревел блогерів", - зазначили представники "Білі Ночі".
Фестиваль "Білі Ночі" (фото: прес-служба)
На заході гостей чекають більше десятка різноманітних зон і кожна з них - особливе місце. Так, в б'юті-плейсі майстри зроблять мейк, стрижки та укладання. Найсміливіші зможуть зробити татуювання на згадку.
Також відвідувачів чекають зона fast married з швидкими весіллями, арт-інсталяції, кінотеатр, фрік-шоу і перфоманс шоу балету MyWay, діджей-сет ведучого радіо "Аристократи" Влада Буйвола, фуд-корти, алея барів з фірмовими коктейлями і багато іншого.
Фестиваль "Білі Ночі" (фото: прес-служба)
Додамо, що на фестивалі "Білі Ночі" буде 5 сцен:
"Декоратори вже скуповують весь метафан в місті, готуючи різні фотозоны та інсталяції. 3D-маппінгом займеться компанія, що отримала золото за шоу на фестивалі Berlin Festival of Light", - додали організатори.
Фестиваль "Білі Ночі" (фото: прес-служба)
Квитки на фестиваль можна придбати за посиланням.
До речі, на фестивалі BELIVE відбудеться 2nd Kyiv International Stand up Comedy Week.