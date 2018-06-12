Топові діджеї світу: названі головні хедлайнери фестивалю "Білі Ночі"

Гостей очікують 5 сцен, 100 артистів, більше 30 фуд-кортів і 3D-mapping

Digitalism, Merk & Kremont, Shiba San і Adrian Hour - головні хедлайнери фестивалю "Білі Ночі", який пройде в Києві на арт-заводі "Платформа" 15-16 червня.

За словами організаторів фестивалю, ці проекти - "не просто європейські привози".

"Вони входили в топ кращих діджеїв світу за версією DJ Mag, розривали чарти Beatport десятки тижнів поспіль, а географія їх виступів залишає позаду навіть тревел блогерів", - зазначили представники "Білі Ночі".

Фестиваль "Білі Ночі" (фото: прес-служба)

На заході гостей чекають більше десятка різноманітних зон і кожна з них - особливе місце. Так, в б'юті-плейсі майстри зроблять мейк, стрижки та укладання. Найсміливіші зможуть зробити татуювання на згадку.

Також відвідувачів чекають зона fast married з швидкими весіллями, арт-інсталяції, кінотеатр, фрік-шоу і перфоманс шоу балету MyWay, діджей-сет ведучого радіо "Аристократи" Влада Буйвола, фуд-корти, алея барів з фірмовими коктейлями і багато іншого.

Фестиваль "Білі Ночі" (фото: прес-служба)

Додамо, що на фестивалі "Білі Ночі" буде 5 сцен:

Main Stage з Digitalism, Cape Cod, Cepasa , а також Salat Showcase .

, а також . Backyard stage з хаус-діджеями Terry Raze, Lyamin, Musson, Dastish Fantastish, Kinree, Hanna, Kasey Kaotto, Den Pest, Gosh .

. Masterskaya Stage з групою [O], LAYAH, Jonathan Livingston, Sealand Airlines, LemOjOvie, Lolita Kox, Pahatam, Levani, Mikola, Aero Benin і P. Pat.

і Inside Stage і Martini Stage.

"Декоратори вже скуповують весь метафан в місті, готуючи різні фотозоны та інсталяції. 3D-маппінгом займеться компанія, що отримала золото за шоу на фестивалі Berlin Festival of Light", - додали організатори.

Фестиваль "Білі Ночі" (фото: прес-служба)

Квитки на фестиваль можна придбати за посиланням.

До речі, на фестивалі BELIVE відбудеться 2nd Kyiv International Stand up Comedy Week.