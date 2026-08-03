Чому тонометр показує завищені цифри: лікарі вказали на неочевидну помилку

Що треба знати про вимірювання тиску

Оскільки хвороба може залишатися непоміченою роками, фахівці наполегливо радять регулярно перевіряти показники, особливо дорослим людям віком від 40 років. Проте одна дуже поширена помилка може зробити ваш результат штучно завищеним і викликати марну паніку.

Вплив повного сечового міхура

Американська кардіологічна асоціація попереджає, що вимірювання тиску з повним сечовим міхуром є серйозною помилкою. Цей фізіологічний фактор здатний підвищити систолічний (верхній) показник на цілих 33 міліметри ртутного стовпа.

Тобто людина з абсолютно нормальним тиском 120 може раптово побачити на екрані тонометра лякаючу цифру 153.

Експерти пояснюють, що причина такого тимчасового стрибка пов'язана з нервовою системою нашого організму. Повний міхур активно стимулює симпатичну нервову систему, яка викликає спазм судин і підвищує тиск до моменту спорожнення. Тому обов'язково відвідайте вбиральню перед тим, як одягати манжету тонометра.

Головні правила точного вимірювання

Окрім порожнього сечового міхура, існує ще кілька надзвичайно важливих умов для отримання правильних результатів. Фахівці з профільних медичних організацій радять дотримуватися чіткого алгоритму дій:

Відпочинок перед процедурою: посидьте спокійно і розслаблено щонайменше 5 хвилин до початку вимірювання.

Правильна поза : тримайте обидві ступні рівно на підлозі, не схрещуйте ноги, спирайтеся спиною на стілець, а руку покладіть на стіл чітко на рівні серця.

: тримайте обидві ступні рівно на підлозі, не схрещуйте ноги, спирайтеся спиною на стілець, а руку покладіть на стіл чітко на рівні серця. Відмова від стимуляторів : уникайте куріння, фізичних навантажень та будь-яких напоїв із кофеїном за 30 хвилин до тестування.

: уникайте куріння, фізичних навантажень та будь-яких напоїв із кофеїном за 30 хвилин до тестування. Абсолютна тиша: категорично заборонено розмовляти або дивитися телевізор під час роботи приладу.

Що робити у разі високих показників

Медичні протоколи рекомендують проводити вимірювання максимально стандартизовано. Якщо ваш перший результат виявився незвично високим, не варто одразу приймати таблетки. Лікарі радять почекати кілька хвилин і зробити ще одне або два вимірювання, перш ніж приймати будь-які клінічні рішення.

Дотримання всього чотирьох простих кроків (порожній міхур, п'ятихвилинний відпочинок, правильна поза та абсолютне мовчання) гарантує, що ваш домашній апарат покаже максимально точні та об'єктивні цифри стану вашого здоров'я.