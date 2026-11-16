Діана Зотова на "Холостяку-15": чому повернулася і як її прийняли учасниці

Як Діану Зотову зустріли в будинку "Холостяка"

"Ніхто не радий був мене бачити. Мені не було де спати, ніхто не пускав мене до себе", - позповіла Діана в розмові з Наталкою Денисенко із бекстейджу, що вийшов 15 листопада на YouTube-каналі "Холостяк / Холостячка".

Поза проєктом Діана часто переїжджає і має обмаль часу на побачення. За словами дівчини, на пропозиції познайомитися в Instagram вона не відповідає, а чоловіків, з якими зустрічалася раніше, зазвичай знала через спільних друзів.

Із причин повернення Зотова виокремила таку: на зйомках вона матиме змогу зосередитися на стосунках і навіть не відволікатися на телефон.

Як на появу Діани відреагували інші учасниці

У четвертому випуску від 6 листопада дівчата прямо сказали Зотовій, що їм не сподобалося рішення Кравцова запросити її на проєкт.

Ще до виходу бекстейджу Styler запитав про повернення Діани колишню учасницю Марію Захватову. "Я думаю, що це цирк, що вона прийде. Їй точно не В'ячеслав потрібен, не проєкт, нічого їй не треба", - відповіла Захватова в інтерв’ю.

У п’ятому випуску Діана та В’ячеслав мали побачення на повітряній кулі. Наприкінці романтичної зустрічі він подарував їй сукню і троянду.

На церемонії троянд Лія Янголенко стверджувала, що Зотова говорила, нібито Кравцов "не гідний" самої Лії. Діану обурило, що їхню приватну розмову обговорювали при всіх, а також стверджувала, що це неправда та взагалі перекручування фактів.

Звідки Діана Зотова знала Тараса Цимбалюка

Діана родом із Миколаєва. Перший модельний контракт вона підписала у 14 років, а у 2021-му вийшла у фінал конкурсу "Міс Україна". Одним із ведучих був Тарас Цимбалюк. Після конкурсу вони листувалися, але до побачення тоді так і не дійшло.

Діана залишила сезон із Цимбалюком у п’ятому випуску. Як згодом пояснила сама Зотова, під час поїздки на зйомку до Франції вона до ранку говорила телефоном із колишнім коханим, футболістом Миколою Кухаревичем. Діана зрозуміла, що досі кохає його, і повернулася на проєкт, щоб особисто сказати про це Тарасові.

Що відомо про шлюб Зотової з Кухаревичем

У спецвипуску "Холостяк. Життя після проєкту", який вийшов у січні 2026 року, Діана розповіла про заручини. У червні вона повідомила про розставання з футболістом.

У випуску з Кравцовим, який показали 6 листопада, Зотова поділилася, що вони з Миколою одружилися за кордоном. За її словами, на момент тієї розмови пара ще оформлювала розлучення.