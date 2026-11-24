Як пройшли хрестини доньки Макацарії

23 листопада Ліза Чічуа поділилася в Instagram-історіях кадрами з хрестин 5-місячної доньки Кето. Дружина колишнього героя "Холостяка" показала моменти церемонії та сімейні фотографії біля храму.

На одному зі знімків Іраклі та Ліза стоять навколішки перед священником, який тримає їхню доньку на руках.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа під час хрещення Кето (скриншот: instagram.com/lizachichuaa)

Попри те, що Ліза поділилася кадрами церемонії, обличчя наймолодшої доньки на опублікованих фотографіях прикрили сердечком.

Разом із батьками цього дня був і старший син Георгій, якого в родині називають Гіо. Хлопчик також потрапив на сімейні світлини.

На одному з кадрів біля храму Ліза тримає маленьку Кето на руках, а Георгій іде поруч із мамою та молодшою сестрою.

Ліза Чічуа з донькою Кето та сином Георгієм (скриншот: instagram.com/lizachichuaa)

Що відомо про шлюб Іраклі Макацарії та Лізи Чічуа

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа одружилися у липні 2022 року . Пара відсвяткувала весілля за грузинськими традиціями та обвінчалася. Освідчився коханій бізнесмен того ж року на вершині гори у Тбілісі.

Їхня історія знайомства зародилася у Грузії: Іраклі помітив Лізу в черзі перед концертом. Згодом він дізнався про неї більше через спільних знайомих і почав листування в соцмережах. Одним зі знаків уваги стали її улюблені солодощі - чурчхела.

У червні 2023 року подружжя вперше стало батьками - у них народився син Георгій. У січні 2025-го родина поповнилася ще однією дитиною: Ліза народила доньку Ніно.

На початку червня 2026 року Макацарія та Чічуа втретє стали батьками . Наймолодшу доньку назвали Кето. Про її народження пара повідомила спільним дописом із фотографією з пологового будинку.

Як склалися стосунки Іраклі після "Холостяка"

Українські глядачі познайомилися з Макацарією у 2016 році, коли він став головним героєм "Холостяка-6". У фіналі бізнесмен обрав Альону Лесик.

Однак згодом Макацарія та Лесик розійшлися. Сім’ю бізнесмен створив уже з Лізою Чічуа, з якою нині виховує трьох дітей.