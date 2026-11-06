Ексучасниця "Холостяка-14" Оксана Шанюк заявила про напад з боку двох братів Ковтуненків

Що сталося з Оксаною Шанюк

6 листопада Оксана Шанюк опинилася в центрі уваги після повідомлень про її Instagram-stories, у яких вона заявила про пережите фізичне насильство.

На оприлюднених знімках видно синці, подряпини та інші пошкодження шкіри на різних частинах тіла. Зокрема, йдеться про травми обличчя, рук та ніг.

Публікацію однієї з історій вона супроводила написом "Будьте обережні", позначивши акаунти @kov21enko та @pavelalibaba.

Оксана Шанюк показала синці та садна на тілі (скриншот: instagram.com/oksana_shaniuk)

За словами Шанюк, вона також отримала перелом мізинця. Незалежного медичного підтвердження характеру та походження травм наразі немає.

У своїх звинуваченнях колишня учасниця "Холостяка" назвала Павла та Євгена Ковтуненків. Останній відомий глядачам завдяки участі у першому сезоні шоу "Холостячка".

При цьому обставини конфлікту залишаються нез'ясованими. Публічно не встановлено, коли саме стався ймовірний інцидент та що йому передувало.

Також наразі немає підтвердженої інформації про звернення Шанюк до правоохоронних органів.

Що пов'язує Оксану Шанюк із братами Ковтуненками

Ім'я Павла Ковтуненка раніше з'являлося у публічних обговореннях особистого життя Оксани Шанюк. Їх пов'язували романтичні стосунки, про які заговорили ще під час виходу 14-го сезону "Холостяка".

Водночас достеменно невідомо, чи перебували вони у стосунках на момент інциденту.

Павло є братом Євгена Ковтуненка, який у 2020 році став учасником першого сезону "Холостячки" з акторкою Ксенією Мішиною.

Євген - юрист та підприємець. На романтичному проєкті він намагався побудувати стосунки з головною героїнею, однак залишив шоу в сьомому випуску. У серпні 2024 року чоловік представив підписникам свою кохану та поділився подробицями їхніх стосунків.

Чим відома Оксана Шанюк

Оксана Шанюк - лікарка-косметологиня з Києва, яка стала відомою широкій аудиторії після участі у 14-му сезоні "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком у 2025 році.

Дівчина залишила проєкт у восьмому випуску, проте її участь запам'яталася глядачам не лише через романтичні побачення.

Одним із найобговорюваніших моментів стала суперечка із Софією Шамією. Конфлікт продовжився навіть після завершення сезону.

У січні 2026 року під час постшоу "Холостяк. Життя після проєкту" Софія заперечила звинувачення Оксани щодо свого особистого життя та заявила про намір захищати репутацію в суді.