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Холостяк 06 ноября 2026, 16:03

Экс-участница "Холостяка-14" Оксана Шанюк заявила о нападении со стороны двух братьев Ковтуненков

Оксана Шанюк заявила о физическом насилии и назвала среди причастных бывшего участника "Холостячки"
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Оксана Шанюк и Евгений Ковтуненко (коллаж: Styler)
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Бывшая участница 14-го сезона "Холостяка" Оксана Шанюк заявила о физическом насилии и показала травмы на своем теле. В обвинениях она вспомнила двух братьев, один из которых ранее участвовал в популярном романтическом реалити "Холостячка".

Styler рассказывает, что известно о заявлении косметологии, кого она обвинила и какие обстоятельства этой истории пока остаются невыясненными.

Что произошло с Оксаной Шанюк

6 ноября Оксана Шанюк оказалась в центре внимания после сообщений о ее Instagram-stories, в которых она заявила о переживаемом физическом насилии.

На опубликованных фотографиях видны синяки, царапины и другие повреждения кожи на разных частях тела. В частности, речь идет о травмах лица, рук и ног.

Публикацию одной из историй она сопровождала надписью "Будьте осторожны", отметив аккаунты @kov21enko и @pavelalibaba.

Оксана Шанюк показала синяки и ссадины на теле (скриншот: instagram.com/oksana_shaniuk)

По словам Шанюк, она также получила перелом мизинца. Независимого медицинского подтверждения характера и происхождения травм нет.

В своих обвинениях бывшая участница "Холостяка" назвала Павла и Евгения Ковтуненко. Последний известен зрителям благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостячка".

При этом обстоятельства конфликта остаются невыясненными. Публично не установлено, когда произошел вероятный инцидент и что ему предшествовало.

Также пока нет подтвержденной информации об обращении Оксаны в правоохранительные органы.

Что связывает Оксану с братьями Ковтуненко

Имя Павла Ковтуненко раньше появлялось в публичных обсуждениях личной жизни Шанюк. Их связывали романтические отношения, о которых заговорили еще на выходе 14-го сезона "Холостяка".

В то же время неизвестно, находились ли они в отношениях на момент инцидента.

Павел является братом Евгения Ковтуненко, который в 2020 году стал участником первого сезона "Холостячки" с актрисой Ксенией Мишиной.

Евгений - юрист и предприниматель. На романтическом проекте он пытался выстроить отношения с главной героиней, однако оставил шоу в седьмом выпуске. В августе 2024 года мужчина представил подписчикам свою избранницу и поделился подробностями их отношений.

Чем известна Оксана Шанюк

Оксана Шанюк - врач-косметологиня из Киева, которая стала известной широкой аудитории после участия в 14-м сезоне "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком в 2025 году.

Девушка оставила проект в восьмом выпуске, однако ее участие запомнилось зрителям не только из-за романтических свиданий.

Одним из самых обсуждаемых моментов стал спор с Софией Шамией. Конфликт продолжился даже после завершения сезона.

В январе 2026 года во время постшоу "Холостяк. Жизнь после проекта" София отрицала обвинение Оксаны относительно своей личной жизни и заявила о намерении защищать репутацию в суде.

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