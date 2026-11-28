Янголенко не отримала троянду після побачення в лісі

Для Лії Янголенко сьомий випуск став особливо важливим: вона нарешті вирушила на індивідуальне побачення з В'ячеславом. Зустріч стилізували під казку за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки. Атмосфера була романтичною, а сама учасниця залишилася задоволеною побаченням.

Однак на Церемонії троянд усе склалося інакше. Холостяк дав зрозуміти, що не відчув емоційної близькості з дівчиною. Йому здалося, що вона тримає дистанцію та не впускає його у свій світ. Кравцов назвав Лію "холодною" - і залишив без троянди.

Після виходу останнього випуску Янголенко написала в Instagram, що сприймає завершення участі як початок нового етапу. Вона побажала Славі знайти кохання, навіть якщо це станеться вже поза межами шоу.

"Ось так для мене закінчився проєкт. Але як я сказала Славі при прощанні "Кожен кінець початок чогось нового". Я побажала Славі знайти своє кохання, навіть якщо і не на проєкті. Бо мета в нас одна - ми хочемо сім'ю, стосунки і затишок", - йдеться в тексті допису.

Водночас дівчина зізналася, що не відчула між ними романтичної хімії. За її словами, спілкування було легким, але більше нагадувало дружнє.

"А між нами, скоріше, вибудувалися дружні відносини, легке спілкування але іскри там не було. Да і я вже втомилася сидіти в очікуванні", - зізналась ексучасниця.

Лія також пригадала, наскільки сильно чекала на індивідуальне побачення. Вихід із будинку учасниць викликав у неї такі емоції, що вона навіть розплакалася.

"Тому коли я НАРЕШТІ пішла на побачення так зраділа виходу з будинку Холостячок, що аж розплакалася. Але побачення наостанок дійсно було неймовірним", - резюмувала Лія.

Горняк: "Інколи краще не виграти"

Для Христини Горняк цей випуск минув без індивідуального побачення. На Церемонії троянд вона залишилася серед претенденток на останню квітку, однак Кравцов обрав Діану Зотову.

Пояснюючи своє рішення, Холостяк зауважив, що без упевненості в людині на початку стосунків побудувати міцний союз буде складно. Саме цього відчуття йому, схоже, бракувало у спілкуванні з Христиною.

Після виходу епізоду Горняк опублікувала емоційний допис. Вона подякувала Славі за те, що їхня історія не продовжилася, адже тепер, переглядаючи шоу, бачить, що такі стосунки могли б завдати їй болю.

"Дякую, Славі, за те, що не зайняв місце в моєму серці. Адже переглядаючи зараз всі ці серії, є чітке розуміння , що з часом ця історія могла б залишити в ньому шрами", - написала в дописі свого Instagram Горняк.





Водночас момент прощання на екрані все ж розчулив Христину. Вона пояснила, що прийшла на проєкт із щирим бажанням познайомитися та відкритися новим почуттям.

"Хоча вчора, переглядаючи момент, де я йду до авто, я трохи навіть просльозилася. Бо добре знаю, з якими намірами йшла на проєкт. Я була відкрита до знайомства, щирої комунікації, нових почуттів", - відкрито зауважила колишня учасниця.

Горняк наголосила, що її симпатія до Кравцова була справжньою. Однак, за її словами, для стосунків їй важливо відчувати підтримку партнера навіть тоді, коли вони не поруч.

"Мій флірт був щирим. Мої слова - теж. І бажання пізнати одне одного було справжнім. Та для мене важливо, щоб партнер був зі мною до кінця, а не знецінювання коли, я не поряд", - додала вона.

Христина також натякнула, що глядачі побачили не всю розмову між ними. Вона зізналася, що вже тоді передчувала відсутність троянди, хоча вечірка їй сподобалася.

"Ми удвох знаємо, що не весь діалог попав, на жаль, та вже тоді я розуміла, що я не отримаю троянду. Шкода, що це розуміння я не висловила бажанням піти з того балу, гарна вечірка просто була, гарно ж сиділи", - пожартувала Христина.

Наостанок Горняк побажала Славі бути задоволеним своїм вибором і підсумувала свій досвід фразою, яка стала одним із головних меседжів її допису.

"Без образ. Без знецінення того, що було. Просто з повагою до себе, до іншої людини і до власних почуттів, дякую за цей досвід, а Славі бажаю бути задоволеним своїм вибором... а далі час покаже, who is who! І інколи краще не виграти, і бути не обраною!" - підсумувала Христина.

Поцілунок із Конате, казка для Валерії та подвійне прощання

Сьомий випуск "Холостяка-15" вийшов насиченим на романтичні моменти й несподівані рішення. Однією з головних подій стало продовження історії Любові Конате: після непростої розмови з Кравцовим вона отримала від нього троянду та поцілунок. Так Холостяк дав дівчині ще один шанс на розвиток їхніх стосунків.



На побаченні Валерії Полянської створили атмосферу "Аліси в Країні Чудес". Спочатку пара виконувала завдання у грі, а згодом продовжила знайомство за тематичним чаюванням. Вони говорили про життєві принципи, минуле й плани на майбутнє. На завершення для Валерії влаштували виступ фокусника, який передав їй троянду.

Тиждень завершився костюмованим балом у стилі "Бріджертонів", відвертими розмовами та Церемонією троянд. У підсумку проєкт залишили дві учасниці. Водночас Конате, яка ще наприкінці попереднього випуску опинилася в невизначеному становищі, не лише повернулася до боротьби, а й отримала від Кравцова поцілунок.