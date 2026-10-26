Що залишилося за кадром "Холостяка": учасниці розповіли про зйомки та перші враження

Дар'я Харитонова розповіла про довготривалі зйомки

Чемпіонка світу зі спортивних бальних танців Дар'я Харитонова зізналася, що найскладнішим під час першої вечірки для неї виявилося постійне спілкування.

Попри досвід зйомок, дівчині було непросто залишатися активною протягом такого тривалого часу.

"Якщо чесно - не дивлячись на мій досвід зйомок, вміти триматися дуже довго та постійно комунікувати з людьми - мені було важко розмовляти 36 годин без перерви", - написала учасниця.

Допис Дар'ї в Instagram (фото: скриншот)

За словами Дар'ї, особливо складно було підтримувати розмови на особисті теми. Вона пожартувала, що навіть її подруги знають: зазвичай вона більше слухає, ніж говорить. Через втому учасниця не завжди могла демонструвати емоції, які від неї очікували.

"Тому часом, моє обличчя, просто було втомленим та спокійним, я намагалась увімкнутись та почути кожну з дівчат", - пояснила вона.

Харитонова додала, що після перегляду двох випусків переконалася, наскільки незадоволеною могла виглядати в кадрі, коли втрачала сили.

Христина Горняк відповіла на закиди щодо віку та участі в шоу

39-річна нотаріус і блогерка Христина Горняк також поспілкувалася з підписниками та відповіла на запитання, чи вагалася перед участю в "Холостяку".

Вона запевнила, що не сумнівалася у своєму рішенні. На її думку, цей досвід був потрібен їй у багатьох аспектах.

"Насправді, це дуже класний і цікавий досвід за яким тепер цікаво спостерігати через екран. Тільки скажу одне, дівчатам без кордонів, без внутрішньої сили там непросто. А ще, дуже камера всіх відкриває", - поділилася Христина.

Окремо учасниця відреагувала на запитання підписниці, який припустив, що вона прийшла на проєкт заради піару, та назвав подібні шоу недоречними для її віку.

"Я мрію, що настане той день, коли жінки перестануть іншим жінкам тикати віком", - написала вона.

Допис Христини в Instagram (фото: скриншот)

Блогерка також звернула увагу, що серед молодших учасниць саме вона у свої 39 років отримала троянду від головного героя.

"Немає віку для кохання, для проєктів, для спорту, для будь-чого, є відчуття себе. І мені шкода, що для вас 39-40 це завершення, в моєму світі це тільки початок", - додала Христина.

Чому перша вечірка тривала так довго

Горняк також пояснила, чому знайомство учасниць із В'ячеславом Кравцовим розтягнулося на тривалий час.

За її словами, головному герою потрібно було приділити увагу кожній дівчині, поспілкуватися та зробити вибір.

"Звичайно, я б теж хотіла, щоб ось на цій гарній дівчинці закінчились зйомки..." - пожартувала учасниця, маючи на увазі себе.

Допис Христини в Instagram (фото: скриншот)

Проте Христина визнала, що тривала вечірка була виснажливою для всіх.

Вона також звернула увагу на роботу знімальної команди та самого Кравцова, якому доводилося майже весь час перебувати на ногах.

"І так, це виснажливо, але кожна згадка на що йде", - зазначила блогерка.

Горняк подякувала команді проєкту за роботу та пожартувала, що попри втому їй вдалося гарно виглядати в кадрі.

Лія Янголенко з гумором згадала першу вечірку

Відповідаючи на запитання підписників, дівчина несподівано заявила, що найбільше їй запам'яталися канапки. Як з'ясувалося, перед вечіркою вона не встигла поїсти, тому на зйомках була дуже голодною.

"Я взагалі не хотіла йти на першу вечірку, адже одразу могла піти в будинок", - розповіла Лія.

Однак модель пригадала, що на подібних заходах зазвичай є частування, тому все ж вирішила приєднатися до інших учасниць.

Також Лія відповіла на запитання, що найбільше вразило її у В'ячеславі Кравцові. Відповідь виявилася короткою та з гумором.

"Що я, нарешті, можу спокійно вдягати підбори", - написала учасниця, натякнувши на високий зріст баскетболіста.

Допис Лії в Instagram (фото: скриншот)

Нагадаємо, Лія Янголенко познайомилася з Кравцовим ще до офіційної першої вечірки. Вона запросила його на прогулянку із собакою та отримала одну з перших троянд сезону.