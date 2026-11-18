Віта Зварич виходить заміж

Про особливу подію Віточка повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши романтичну серію фотографій із моменту освідчення.

"Стала нареченою, такі от новини", - лаконічно підписала світлини Зварич.

Як коханий освідчився Віточці

На опублікованих фото зафіксовано зворушливий момент пропозиції.

Обранець Віти, одягнений у військову форму, став на одне коліно біля мальовничої водойми та простягнув дівчині обручку.

Для особливої події Віта обрала атмосферний образ з етнічними мотивами. На ній було стильне сіре пальто, доповнене червоним поясом із китицями, а на шиї - традиційне червоне намисто. Волосся дівчина прикрасила ніжними косичками, які гармонійно доповнили її образ.

Віта Зварич виходить заміж (фото: instagram.com/vi.tochkaa)

Яку обручку отримала ексучасниця "Холостяка"

Особливу увагу привернула обручка, яку коханий подарував Віті на заручини. Прикраса має витончений синьо-зелений камінь, оточений сяючими кристалами.

На одному зі знімків закохані демонструють прикрасу на тлі переплетених рук. Інші фотографії передають романтичну атмосферу моменту: пара ніжно обіймається на тлі осіннього лісу та димової завіси.

Що відомо про нареченого Віти Зварич

Про історію знайомства зі своїм обранцем Зварич раніше розповідала в інтерв'ю Styler. За словами учасниці "Холостяка-14", їх познайомила спільна подруга близько року тому. Після кількох днів листування пара домовилася про перше побачення, однак усе пішло зовсім не за планом.

За день до зустрічі Віта сильно травмувала ногу, тому замість романтичного вечора в ресторані їхнє перше побачення відбулося вдома у дівчини. Майбутній наречений прийшов до неї з бинтами, лікувальними мазями та допомагав із перев'язками.

Віта з гумором згадувала, що замість красивої сукні та святкової атмосфери її обранець побачив дівчину в піжамі з травмованою ногою. Втім, така незвичайна перша зустріч не завадила розвитку їхніх стосунків.

Також дівчина розповідала, що її коханий не має багато вільного часу для перегляду телевізійних шоу. Тому за її участю в "Холостяку" він стежив лише за окремими уривками та "мемами".

Віта зізнавалася, що їй подобається, що їхні стосунки існують поза телевізійним контекстом. Вона не хоче, щоб її сприймали виключно як учасницю романтичного реаліті, адже шоу - лише невеликий епізод її життя, а не визначення її особистості.