Чхнули двічі чи тричі поспіль: що це означає за народними прикметами

Якщо чхнули двічі

Сьогодні можна зустріти популярне тлумачення, за яким два чхання поспіль означають, що людину хтось згадує або говорить про неї.

Водночас вважати це універсальною давньою українською прикметою не варто. Старі джерела підтверджують, що самому чханню справді надавали особливого значення, однак чіткої системи, де кожна кількість чхань мала однакове значення для всіх українців, вони не дають.

Тому трактування "чхнули двічі - вас згадують" правильніше сприймати як одну із сучасних версій народної прикмети.

А що означає три чхання

Із потрійним чханням ситуація схожа.

У сучасних тлумаченнях можна зустріти версію, за якою три чхання поспіль пов'язують із щастям, удачею або приємною звісткою. Але єдиного значення для цієї прикмети немає.

Тож говорити, що наші предки нібито точно вірили у формулу "тричі чхнув - буде щастя", було б перебільшенням.

Яке значення чхання мало насправді

А от саме чхання справді було частиною давніх народних вірувань.

Іван Франко у "Галицько-руських народних приповідках" наводив вислів "На що погадав, на то пчихнув" і пояснював його народним віруванням: якщо людина чхнула під час певного висловлювання, це сприймали як підтвердження його правдивості.

Про віру в особливе значення чхання писав і історик Іван Крип'якевич у праці "Історія української культури". Він згадував, що серед повсякденних вірувань українців були прикмети, пов'язані із зустрічами, голосами птахів, ворожінням і саме чханням.

Тобто чхання дійсно могло сприйматися як певний знак, однак його значення залежало від ситуації та конкретної традиції, а не лише від того, скільки разів людина чхнула.

Сьогодні ж прикмети про два чи три чхання поспіль варто сприймати радше як частину сучасного фольклору, а не як точне передбачення майбутнього.