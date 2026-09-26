Давні українські прикмети про суботу: чи можна шити та йти на город 26 вересня

Чому в суботу не починали шити

Братися за пошиття нового одягу в суботу вважали поганою прикметою. Вірили, що це могло накликати смерть на того, для кого його виготовляли.

Таке застереження записав Борис Грінченко. Його наводить дослідниця Тетяна Гаєвська в розділі про суботу своєї монографії "Сучасні трансформації традиційних соціокультурних практик святкової обрядовості".

Саме початок шиття пов'язували з лихом, тому цю роботу намагалися відкласти.

Чи можна працювати на городі

Натомість роботу на городі в суботу вважали вдалою. За відомостями, які наводить Гаєвська, цей день був сприятливим для польових, городніх та заготівельних робіт.

Тож субота не означала відпочинку від усіх господарських клопотів. Поки шиття відкладали через недобру прикмету, для роботи на землі день вважали доречним.

Чому нова справа могла затягнутися

Ще одна прикмета стосувалася нових починань. Вважали, що робота, розпочата в суботу, триватиме довго, а її результат може виявитися невдалим.

Однак для двох важливих занять робили виняток: дозволяли зажинки - початок жнив - та закладини хати, тобто початок будівництва житла.

Такі подробиці наведені в книзі "100 образів української міфології". Тож навіть за народними повір’ями не кожне суботнє починання обіцяло труднощі.

Що намагалися встигнути в суботу

Якщо нові справи часто відкладали, то вже розпочаті намагалися завершити. Особливо це стосувалося важливої роботи, за яку взялися протягом тижня.

Після праці милися та вдягали чисті сорочки. Чоловіки голилися, а дівчата розчісували волосся. Так суботні клопоти закінчувалися турботою про себе та зміною робочого вбрання.