Грошові звички знаків Зодіаку: чому Телець, Рак та Козоріг люблять заощаджувати

12 місце - Стрілець

Стрільці люблять жити тут і зараз, тому можуть легко витратити зарплату на спонтанну подорож, вечірку або нові враження. Вони не надто переймаються фінансовими планами, адже вірять, що гроші ще зможуть заробити, а життя не варто відкладати на потім.

11 місце - Лев

Леви люблять красиве життя й не завжди готові відмовляти собі в задоволенні заради заощаджень. Вони можуть витратити чималу суму на стильний одяг, дорогий подарунок або розкішну вечерю, особливо якщо це допоможе справити враження.

10 місце - Близнюки

Близнюки легко захоплюються новими речами й нерідко купують те, про що ще вчора навіть не думали. Сьогодні вони відкладають гроші на велику покупку, а завтра вже витрачають частину бюджету на модний гаджет, цікаву дрібничку чи спонтанну зустріч із друзями.

9 місце - Овен

Овни не люблять довго зважувати всі за і проти, особливо коли йдеться про покупки. Якщо вони чогось захотіли, то можуть придбати це негайно, а вже потім думати, як дотягнути до наступної зарплати.

8 місце - Терези

Терези обожнюють красу, затишок і приємні речі, тому заощаджувати на власному комфорті їм непросто. Вони можуть довго порівнювати ціни, шукати вигідну пропозицію, але зрештою обрати дорожчий варіант, якщо він здається естетичнішим.

7 місце - Риби

Риби часто керуються емоціями, коли витрачають гроші, а особливо щедрі вони на подарунки для близьких. Водночас представники цього знаку можуть відкладати кошти на мрію, хоча суворого фінансового плану дотримуються далеко не завжди.

6 місце - Водолій

Водолії не люблять витрачати гроші просто заради статусу, але охоче інвестують у власні ідеї, технології та незвичайні захоплення. Вони можуть місяцями обходитися без зайвих покупок, а потім за один день витратити чималу суму на щось, що здається їм перспективним.

5 місце - Скорпіон

Скорпіони зазвичай не поспішають розлучатися з грошима й воліють тримати фінанси під контролем. Вони вміють відмовлятися від непотрібних покупок, уважно оцінюють вигоду й не люблять, коли хтось втручається в їхні фінансові справи.

4 місце - Діва

Діви здатні помітити зайві витрати навіть у найретельніше складеному бюджеті. Вони порівнюють ціни, планують покупки заздалегідь і не соромляться чекати на знижки, адже переплачувати за те, що можна купити дешевше, - не в їхніх правилах.

3 місце - Рак

Раки цінують стабільність і прагнуть створити фінансову подушку для себе та своєї родини. Вони охоче заощаджують на дрібницях, планують великі покупки й завжди хочуть мати запас на непередбачувані ситуації.

2 місце - Козоріг

Козороги ставляться до грошей серйозно й зазвичай добре знають, на що витратять кожну гривню. Вони вміють планувати бюджет на місяці й навіть роки вперед, не піддаються спокусі імпульсивних покупок і готові відмовитися від розваг заради великої мети.

1 місце - Телець

Тельці очолюють рейтинг найекономніших знаків Зодіаку, адже цінують матеріальну стабільність і вміють рахувати гроші. Вони не проти витратити кошти на якісні речі, смачну їжу чи домашній затишок, але зазвичай роблять це обдумано й не люблять марнувати гроші на непотрібне.