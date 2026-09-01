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Гороскопи 01 вересня 2026, 16:58

Грошовий манікюр на вересень: цей відтінок вважають магнітом для удачі

Цей колір легко впізнати, але його символічне значення може вас здивувати
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Щасливий колір на вересень 2026 (колаж: Styler)
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Вересень 2026 обіцяє фінансовий успіх і романтичні сюрпризи для тих, хто вибере правильний відтінок манікюру. Експерти вже назвали секретний колір, який привабить гроші, кохання та удачу.

Styler розповідає, яким відтінком необхідно покривати нігті в вересні.

Що таке колір удачі

Колір удачі - це відтінок, якому в різних традиціях і символічних практиках приписують здатність притягувати позитивні події та сприятливі зміни. Вважається, що його можна використовувати в образі, аксесуарах або деталях, щоб створити потрібний настрій і налаштуватися на успіх.

Особливо часто такі кольори обирають перед важливими подіями - зустрічами, переговорами, співбесідами чи іншими ситуаціями, де хочеться почуватися впевненіше. Водночас сприймати це варто саме як символічну практику, а не як гарантію фінансового успіху.

Який колір принесе удачу у вересні 2026

Цього місяця у фокусі - відтінок, який можна описати як "матча на кокосовому". Це розбавлений світло-зелений колір із м'яким, майже молочним підтоном.

Він виглядає спокійно та делікатно, але водночас має достатньо характеру, щоб зробити манікюр цікавішим. Світло-зелений добре вписується в осінню палітру, особливо якщо хочеться відійти від традиційних бежевих, коричневих і бордових відтінків.

Зелений колір часто асоціюють із природою, оновленням, розвитком і достатком. Саме тому його можуть обирати як символічний колір удачі на початок нового сезону.

@astromuse.mari

original sound - Astro Muse Mari

Грошовий манікюр: які варіанти спробувати

Необов'язково фарбувати всі нігті одним відтінком. Світло-зелений чудово працює як основний колір, а також як акцент або елемент дизайну.

Однотонний манікюр

Найпростіший варіант - покрити всі нігті відтінком "матча на кокосовому". Особливо ефектно він виглядатиме у глянцевому виконанні, а для більш стриманого образу можна обрати матове покриття.

Такий манікюр підійде тим, хто любить мінімалізм, але хоче додати в образ трохи кольору. Він також легко поєднується з білим, молочним, сірим, чорним і бежевим одягом.

Грошовий манікюр на вересень 2026 (фото: pinterest.com)

Світло-зелений френч

Ще одна ідея - класичний френч із незвичною кольоровою лінією. Замість білого нанесіть на кінчики нігтів ніжний зелений відтінок.

Цей варіант виглядає акуратно, але водночас сучасно. Особливо добре він підійде для коротких і середніх нігтів.

Який манікюр зробити у вересні (фото: pinterest.com)

Матча з молочним

Якщо однотонний зелений здається занадто яскравим, його можна поєднати з молочною базою. Наприклад, зробити кілька нігтів світло-зеленими, а решту залишити напівпрозорими або молочними.

Ще цікавіше виглядатимуть тонкі зелені лінії, абстрактні плями або мінімалістичні крапки на світлій основі.

Колір удачі та везіння на вересень (фото: pinterest.com)

Зелений і золотий

Для тих, хто хоче підкреслити саме "грошову" тематику, світло-зелений можна доповнити золотими деталями. Це можуть бути тонкі смужки, маленькі блискітки або делікатна золота фольга.

Головне - не перевантажувати дизайн. Ніжний зелений краще виглядає як база, а золото - як невеликий акцент.

Манікюр на осінь 2026 (фото: pinterest.com)

Зелений манікюр із природними мотивами

Ще один актуальний напрям - листочки, тонкі гілочки, абстрактні рослинні візерунки або ледь помітні квіти. Такий дизайн підкреслює природну асоціацію зеленого кольору та додає манікюру осіннього настрою.

Грошовий манікюр на вересень 2026 (фото: pinterest.com)

Раніше Styler розповідав про манікюр, який обирають мільйонерки.

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