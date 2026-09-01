Грошовий манікюр на вересень: цей відтінок вважають магнітом для удачі
Вересень 2026 обіцяє фінансовий успіх і романтичні сюрпризи для тих, хто вибере правильний відтінок манікюру. Експерти вже назвали секретний колір, який привабить гроші, кохання та удачу.
Styler розповідає, яким відтінком необхідно покривати нігті в вересні.
Що таке колір удачі
Колір удачі - це відтінок, якому в різних традиціях і символічних практиках приписують здатність притягувати позитивні події та сприятливі зміни. Вважається, що його можна використовувати в образі, аксесуарах або деталях, щоб створити потрібний настрій і налаштуватися на успіх.
Особливо часто такі кольори обирають перед важливими подіями - зустрічами, переговорами, співбесідами чи іншими ситуаціями, де хочеться почуватися впевненіше. Водночас сприймати це варто саме як символічну практику, а не як гарантію фінансового успіху.
Який колір принесе удачу у вересні 2026
Цього місяця у фокусі - відтінок, який можна описати як "матча на кокосовому". Це розбавлений світло-зелений колір із м'яким, майже молочним підтоном.
Він виглядає спокійно та делікатно, але водночас має достатньо характеру, щоб зробити манікюр цікавішим. Світло-зелений добре вписується в осінню палітру, особливо якщо хочеться відійти від традиційних бежевих, коричневих і бордових відтінків.
Зелений колір часто асоціюють із природою, оновленням, розвитком і достатком. Саме тому його можуть обирати як символічний колір удачі на початок нового сезону.
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Грошовий манікюр: які варіанти спробувати
Необов'язково фарбувати всі нігті одним відтінком. Світло-зелений чудово працює як основний колір, а також як акцент або елемент дизайну.
Однотонний манікюр
Найпростіший варіант - покрити всі нігті відтінком "матча на кокосовому". Особливо ефектно він виглядатиме у глянцевому виконанні, а для більш стриманого образу можна обрати матове покриття.
Такий манікюр підійде тим, хто любить мінімалізм, але хоче додати в образ трохи кольору. Він також легко поєднується з білим, молочним, сірим, чорним і бежевим одягом.
Світло-зелений френч
Ще одна ідея - класичний френч із незвичною кольоровою лінією. Замість білого нанесіть на кінчики нігтів ніжний зелений відтінок.
Цей варіант виглядає акуратно, але водночас сучасно. Особливо добре він підійде для коротких і середніх нігтів.
Матча з молочним
Якщо однотонний зелений здається занадто яскравим, його можна поєднати з молочною базою. Наприклад, зробити кілька нігтів світло-зеленими, а решту залишити напівпрозорими або молочними.
Ще цікавіше виглядатимуть тонкі зелені лінії, абстрактні плями або мінімалістичні крапки на світлій основі.
Зелений і золотий
Для тих, хто хоче підкреслити саме "грошову" тематику, світло-зелений можна доповнити золотими деталями. Це можуть бути тонкі смужки, маленькі блискітки або делікатна золота фольга.
Головне - не перевантажувати дизайн. Ніжний зелений краще виглядає як база, а золото - як невеликий акцент.
Зелений манікюр із природними мотивами
Ще один актуальний напрям - листочки, тонкі гілочки, абстрактні рослинні візерунки або ледь помітні квіти. Такий дизайн підкреслює природну асоціацію зеленого кольору та додає манікюру осіннього настрою.
Раніше Styler розповідав про манікюр, який обирають мільйонерки.