Денежный маникюр на сентябрь: этот оттенок считают магнитом для удачи
Сентябрь 2026 года обещает финансовый успех и романтические сюрпризы для тех, кто выберет правильный оттенок маникюра . Эксперты уже назвали секретный цвет, который привлечет деньги, любовь и удачу.
Styler рассказывает, каким оттенком нужно покрывать ногти в сентябре.
Что такое цвет удачи
Цвет удачи - это оттенок, которому в разных традициях и символических практиках приписывают способность притягивать положительные события и благоприятные изменения. Считается, что его можно использовать в образе, аксессуарах или деталях, чтобы создать нужный настрой и настроиться на успех.
Особенно часто такие цвета выбирают перед важными событиями - встречами, переговорами, собеседованиями или другими ситуациями, где хочется чувствовать себя увереннее. В то же время воспринимать это следует именно как символическую практику, а не как гарантию финансового успеха.
Какой цвет принесет удачу в сентябре 2026 года
В этом месяце в фокусе - оттенок, который можно описать как "матча на кокосовом". Это разбавленный светло-зеленый цвет с мягким, почти молочным подтоном.
Он выглядит спокойно и деликатно, но в то же время имеет достаточно характера, чтобы сделать маникюр более интересным. Светло-зеленый хорошо вписывается в осеннюю палитру, особенно если хочется отойти от традиционных бежевых, коричневых и бордовых оттенков.
Зеленый цвет часто ассоциируется с природой, обновлением, развитием и обилием. Именно поэтому его могут выбирать как символический цвет удачи в начале нового сезона.
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Денежный маникюр: какие варианты попробовать
Необязательно окрашивать все ногти одним оттенком. Светло-зеленый отлично работает как основной цвет, а также как акцент или элемент дизайна.
Однотонный маникюр
Самый простой вариант - покрыть все ногти оттенком "матча на кокосовом". Особенно эффектно он будет смотреться в глянцевом исполнении, а для более сдержанного образа можно выбрать матовое покрытие.
Такой маникюр подойдет тем, кто любит минимализм, но хочет добавить в образ чуть-чуть цвета. Он также легко сочетается с белой, молочной, серой, черной и бежевой одеждой.
Светло-зеленый френч
Еще одна идея - классический френч с необычной цветовой линией. Вместо белого нанесите на кончики ногтей нежный зеленый оттенок.
Этот вариант выглядит аккуратно, но одновременно современно. Особенно хорошо он подойдет для коротких и средних ногтей.
Матча с молочным
Если однотонный зеленый кажется слишком ярким, его можно совмещать с молочной базой. К примеру, сделать несколько ногтей светло-зелеными, а остальные оставить полупрозрачными или молочными.
Еще интереснее будут смотреться тонкие зеленые линии, абстрактные пятна или минималистичные точки на светлой основе.
Зеленый и золотой
Для тех, кто хочет подчеркнуть именно "денежную" тематику, светло-зеленый можно дополнить золотыми деталями. Это могут быть тонкие полоски, маленькие блестки или нежная золотая фольга.
Главное - не перегружать дизайн. Нежный зеленый лучше выглядит как база, а золото - как небольшой акцент.
Зеленый маникюр с естественными мотивами
Еще одно актуальное направление - листочки, тонкие веточки, абстрактные растительные узоры или едва заметные цветы. Такой дизайн подчеркивает естественную ассоциацию зеленого цвета и придает маникюру осеннее настроение.
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