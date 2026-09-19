Ім'я Катерина: походження, значення характеру та дата іменин

Походження та цікаві факти

Українська форма "Катерина" походить від грецького імені Aikaterine. Водночас його точна етимологія не має однієї загальновизнаної версії. Серед припущень є зв'язок із давньогрецьким словом katharos - "чистий", а також із давнішими формами імені. У ранньохристиянську добу ім’я почали пов'язувати саме з поняттям чистоти.

У різних мовах воно звучить по-різному: Katherine, Catherine, Katharina, Katerina, Caterina. Українська форма - Катерина.

Який характер приписують Катерині

У традиційних описах імен Катерину часто змальовують як самостійну, енергійну та цілеспрямовану жінку. Вона може справляти враження людини, яка добре знає, чого хоче, і не надто легко відмовляється від власних планів.

Водночас за зовнішньою впевненістю їй приписують емоційність і чутливість. Катерина може гостро реагувати на несправедливість, проте не завжди одразу показує свої переживання.

Серед рис, які традиційно пов'язують із цим ім'ям, також називають допитливість, наполегливість, товариськість і прагнення до самореалізації. Звичайно, саме ім’я не визначає характер людини — це радше культурні та народні уявлення про його носійок.

Катерина в коханні та дружбі

У стосунках Катерині традиційно приписують вибірковість. Вона може не поспішати довіряти людині, але якщо вже вважає її близькою, то цінує чесність, підтримку та взаємну повагу.

Для неї важливо мати власний простір і водночас відчувати, що поруч є людина, на яку можна покластися. Надмірний контроль або тиск можуть стати причиною дистанції.

У дружбі Катерину часто описують як людину, яка здатна підтримати у складний момент і не боїться висловити власну думку.

Де Катерина може реалізувати себе

Комунікабельність, допитливість і наполегливість у традиційних характеристиках імені пов’язують із професіями, де потрібно спілкуватися, організовувати, аналізувати або працювати з людьми.

Катерині можуть бути цікаві журналістика, освіта, менеджмент, медицина, творчі професії, маркетинг чи сфера комунікацій.

Однак, професійний шлях кожної людини залежить насамперед від її здібностей, інтересів та власного вибору, а не від імені.

Коли іменини Катерини

Однією з найвідоміших святих із цим ім'ям є великомучениця Катерина Александрійська. За календарем ПЦУ день її пам'яті припадає на 24 листопада - це прямо зазначено в богослужбових вказівках Православної церкви України.

Того ж дня святу великомученицю Катерину вшановує і Українська Греко-Католицька Церква у своєму церковному календарі.

У західній католицькій традиції день пам'яті святої Катерини Александрійської припадає на 25 листопада, що підтверджує Vatican News.

Як можна лагідно називати Катерину

Найпоширеніші пестливі форми імені - Катя, Катруся, Катенька, Катюша, Катря. Конкретна форма часто залежить від родинної традиції та регіону.