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Гороскопи 27 вересня 2026, 12:01

Які знаки Зодіаку найменш пунктуальні за гороскопом: Риби, Близнюки та Стрільці

"Я вже виходжу" - знайома фраза, після якої комусь доводиться чекати
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Які знаки Зодіаку не вміють приходити вчасно (фото: Styler)
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Одні люди приходять на зустрічі завчасно, а інші постійно змушують себе чекати. Астрологи пов’язують таку різницю з особливостями характеру представників різних знаків Зодіаку.

Styler розповідає, хто очолює цей рейтинг.

12 місце - Козоріг

Козороги звикли все планувати, тому запізнення - не їхній стиль. Якщо представник цього знаку назвав точний час зустрічі, найімовірніше, він уже врахував навіть затори.

11 місце - Діва

Діви не люблять змушувати інших чекати й зазвичай ретельно розраховують час. Щоправда, іноді їхня любов до деталей може зіграти проти них: одна зайва перевірка - і кілька хвилин уже втрачено.

10 місце - Телець

Тельці цінують комфорт і не дуже люблять поспішати. Вони можуть трохи затриматися через довгий сніданок, чашку кави або бажання спокійно завершити свої справи.

9 місце - Скорпіон

Скорпіони зазвичай не запізнюються без причини. Якщо вони змусили когось чекати, то, найімовірніше, мали важливішу справу або просто не вважали за потрібне пояснювати свою затримку.

8 місце - Рак

Раки можуть довго збиратися, особливо якщо не впевнені, що готові виходити з дому. Проте зазвичай вони стараються не запізнюватися на зустрічі, які справді важливі для них.

7 місце - Лев

Леви люблять виглядати бездоганно, тому підготовка до виходу іноді займає більше часу, ніж планувалося. Ще кілька хвилин перед дзеркалом - і ось уже доводиться писати: "Я майже прийшов".

6 місце - Овен

Овни діють швидко, але можуть переоцінити власну здатність встигнути всюди. Вони легко вирішують за кілька хвилин зробити ще одну справу - і саме вона здатна зрушити всі плани.

5 місце - Терези

Терези можуть запізнюватися через нерішучість: що вдягнути, куди піти, чи варто ще раз перевірити повідомлення. Поки вони остаточно визначаться, час уже встигає втекти.

4 місце - Водолій

Водолії часто живуть у власному ритмі й можуть просто не помітити, як минув час. Для них запізнення на 10-15 хвилин іноді виглядає не проблемою, а цілком нормальною частиною плану.

3 місце - Стрілець

Стрільці обожнюють спонтанність і легко можуть змінити план буквально перед виходом. Вони щиро думають, що "встигнуть за хвилинку", але ця хвилинка загадковим чином перетворюється на двадцять.

2 місце - Риби

Риби легко занурюються у свої думки й можуть втратити відчуття часу. Вони здатні почати збиратися завчасно, але дорогою відволіктися на музику, розмову чи власні мрії.

1 місце - Близнюки

Близнюки - головні претенденти на звання "я вже виходжу", навіть якщо вони ще вдома. Їхня здатність одночасно братися за кілька справ часто закінчується тим, що на зустріч вони прибувають із запізненням - зате з десятком нових історій.

Раніше Styler розповідав про значення імені Мілана.

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