Какие знаки Зодиака наименее пунктуальны по гороскопу: Рыбы, Близнецы и Стрельцы

12 место - Козерог

Козероги привыкли все планировать, поэтому опоздание - не их стиль. Если представитель этого знака назвал точное время встречи, вероятнее всего, он уже учел даже пробки.

11 место - Дева

Девы не любят заставлять других ждать и обычно тщательно рассчитывают время. Правда, иногда их любовь к деталям может сыграть против них: одна лишняя проверка - и несколько минут уже потеряно.

10 место - Телец

Тельцы ценят комфорт и не очень любят торопиться. Они могут немного задержаться из-за долгого завтрака, чашки кофе или желания спокойно завершить свои дела.

9 место - Скорпион

Скорпионы обычно не опаздывают без причины. Если они заставили кого-то ждать, то, скорее всего, имели более важное дело или просто не сочли нужным объяснять свою задержку.

8 место - Рак

Раки могут долго собираться, особенно если не уверены, что готовы выходить из дома. Однако обычно они стараются не опаздывать на встречи, которые действительно важны для них.

7 место - Лев

Львы любят выглядеть безупречно, поэтому подготовка к выходу иногда занимает больше времени, чем планировалось. Еще несколько минут перед зеркалом - и вот уже приходится писать: "Я почти пришел".

6 место - Овен

Овны действуют быстро, но могут переоценить свою способность успеть повсюду. Они легко решают за несколько минут сделать еще одно дело - и именно оно способно сдвинуть все планы.

5 место - Весы

Весы могут опаздывать из-за нерешительности: что надеть, куда пойти, стоит ли еще раз проверить сообщение. Пока они окончательно определятся, пора уже успевает убежать.

4 место - Водолей

Водолеи часто живут в собственном ритме и могут просто не заметить, как прошло время. Для них опоздание на 10-15 минут иногда выглядит не проблемой, а вполне нормальной частью плана.

3 место - Стрелец

Стрельцы обожают спонтанность и легко могут изменить план буквально перед выходом. Они искренне полагают, что "успеют за минутку", но эта минутка загадочным образом превращается в двадцать.

2 место - Рыбы

Рыбы легко погружаются в свои мысли и могут потерять чувство времени. Они способны начать собираться раньше времени, но по дороге отвлечься на музыку, разговор или собственные мечты.

1 место - Близнецы

Близнецы - главные претенденты на звание "я уже выхожу", даже если они еще дома. Их способность одновременно браться за несколько дел часто заканчивается тем, что на встречу они прибывают с опозданием - зато с десятком новых историй.